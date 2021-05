Kommentti: Nousijajoukkueen epärehellisyys paljastaa Veikkausliigan ja Ykkösen välisen kuilun karmealla tavalla

KTP:lle ja AC Oululle povattiin vaikeaa kautta, ja nähdyn perusteella luvassa on vielä vaikeampaa, kirjoittaa Janne Oivio.

Nousijoilla on tälläkin kaudella Veikkausliigassa vaikeaa.­

Kauden alku on ollut karu AC Oululle. Kolme peliä, nolla pistettä. Maaliero 1–7. Kentällä peli on näyttänyt vielä huonommalta, jos mahdollista. Toinen nousija, KTP, on kerännyt neljä pistettä kolmesta pelistä, mutta näyttää sekin ajoittain kovin aseettomalta muita liigaseuroja vastaan.

Nousijan työ on ollut vaikea Veikkausliigassa viime vuosina, eikä tehtävä helpotu koronan puraisun aiheuttamien ongelmien jälkeen. Vuodesta 2016 eteenpäin yksi nousija kahdesta on aina pudonnut heti takaisin vuotta 2019 lukuun ottamatta. Viime vuonna Haka säilyi niukasti ennen toista nousijaa, TPS:ää. Nyt Hakakin on kolmen pelin jälkeen pisteittä.

Keskitytään tuoreisiin nousijoihin. Niistä KTP:n tilanne on paperilla heikompi mutta tulostaululla, kuten mainittu, parempi. Seuran tilanne on hätkähdyttävä siihen nähden, että vuosi sitten se oli lyödä pillit kokonaan pussiin talousvaikeuksien vuoksi. Perjantain Haka-voitosta huolimatta sille on vaikea ennustaa ruusuista kautta. Oulun tilanne näyttää vielä ankeammalta.

KTP:n ja Oulun välille pystyy piirtämään yhden jakolinjan. Vain toinen joukkueista on epärehellinen – ei kentällä, vaan itselleen. KTP:n pelaajat ja valmentaja Argo Arbeiter tietävät, että sen materiaali ei välttämättä ole edes yhtä hyvä kuin viime kaudella Ykkösessä. Peli on sen näköistä.

Vielä talvikaudella KTP yritti pelata samoin eväin kuin Ykkösessä. Yksinkertaistetusti peliä haluttiin rakentaa rauhassa alhaalta. Pallonhallinta ja prässin purkaminen alhaalta olivat tärkeitä elementtejä. Pallolla puolustettiin yhtä lailla kuin hyökättiin.

Niin tulokset kuin peliesityksetkin olivat aivan hirvittäviä.

Arbeiter veti johtopäätökset ja rukkasi joukkueen ryhmitystä ja peliä. KTP pelaa kuin piskuinen, hengestään taisteleva pikkuseura – mitä se tällä hetkellä onkin. Ei sen ole pakko pelata aggressiivista taistelufutista, jossa edetään käytännössä vain nopeilla vastaiskuilla ja muuten puolustetaan henkensä kaupalla syvällä omalla alueella. Mutta se on tässä tilanteessa järkevin ratkaisu.

Hakaa vastaan KTP otti 3-0-vierasvoiton. Avausjaksolla kotkalaiset selvisivät hieman tuurillakin, mutta David Ramadingayen avausmaalin jälkeen Haka hiljalleen lannistui. Taistelufutis vaati uhrin. Jo aiemmin SJK jäi kotonaan KTP:n kanssa tasapeliin.

On silti selvää, että jos Kotkassa peliä ei kehitetä, niin tällä tavalla ei sarjassa säilytä, vaikka nyt plakkarissa onkin jo neljä pistettä. Tärkeintä kuitenkin on, että joukkue on osoittanut oikeanlaista asennetta ja mukautumiskykyä. Karmiva tilanne vaati muuttumista, ja sen KTP teki.

KTP:n valmentaja Argo Arbeiter tunnusti tosiasiat seuran tilanteesta ja muokkasi joukkueen pelaamista sen mukaisesti.­

Entä mitä tekee AC Oulu? ACO yrittää teoriassa kunniakkaasti pitää kiinni Ykkösestä tutusta pelinsä kivijalasta. Tällä saattaa voittaa pisteitä muiden valmentajien keskuudessa, mutta ei siellä, missä sillä on eniten merkitystä eli sarjataulukossa.

Hidas eteneminen ei ole tuottanut kolmessa ottelussa juuri lainkaan tekopaikkoja, koska joukkueen pelaaminen on liigatason vastustajille niin ennalta arvattavaa. Lisäksi pelaajaryhmästä ei löydy riittävästi (ilkeämpi sanoisi ei ollenkaan) huipputason edunluojia – sellaisia pelaajia, jotka pystyvät yksilösuorituksilla luomaan tilanteenpuolikkaista kunnon tekopaikkoja ja vääntämään maaleja, jos niitä ei oman pelitavan kautta muuten synny.

AC Oulu rakensi joukkueensa hyvissä ajoin talvella Ykkösestä tutuilla pelaajilla. “Ykkösen All-stars” kuten sitä kutsuttiin, toden totta näytti ja näyttää yhä Ykkösen jengiltä liigajoukkueiden keskellä. Näin siitäkin huolimatta, että pelaajat hankittiin hyvissä ajoin ja valmistautumisaikaa on ollut kuukausia – toisin kuin pelaajat ja pelitavan viime hetkillä löytäneellä KTP:llä.

ACO:n lauantainen ottelu SJK:ta vastaan oli sen kehnosti alkaneen kauden surkein. 400:lle katsojalle avatun Raatin stadionin yleisö näki kotijoukkueelta niin hulvattoman surkean esityksen, että vastassa olisi kuvitellut olevan HJK tai KuPS. Tai ehkä sitten SJK on vain niin hyvä. Mene ja tiedä, sanoisi Tapio Suominen. ACO ei pysty puolustamaan pallonhallinnalla, etenemään pallon kanssa tai pitämään vastustajaa puolustamalla pois maalipaikoista. Ei nyt, eikä Ilvestä tai IFK Mariehamnia vastaan.

AC Oulun päävalmentaja Jyrki Ahola auttoi seuran Ykkösestä Veikkausliigaan, mutta liigassa on ollut todella vaikeaa.­

Kyse on, kuten kirjoitin aiemmin, epärehellisyydestä itseä kohtaan. Tällä hetkellä ACO katsoo peiliin ja näkee sieltä jotain, mikä ei ole todellisuutta. Valmentaja Jyrki Aholan ja pelaajien pitää katsoa peiliin ja kysyä: “Keitä me oikeasti olemme ja miten saamme itsestämme parhaan irti?”

Takana on toki vasta kolme peliä, mutta samat ongelmat näkyivät jo talven harjoituspeleissä ja Suomen cupissa. Ei ole syytä olettaa, että vain samoja asioita lisää harjaamalla tulokset yhtäkkiä muuttuisivat. Hyökkäyspelaaminen on olematonta eikä laatu riitä puolustuspäässä puolustamaan pallonhallinnan kautta. Jokainen voi käydä esimerkinomaisesti katsomassa koosteesta SJK:n toisen maalin, jos haluaa karrikoidun mutta puhuttelevan esimerkin.

On olemassa tilanteita, joissa nousijajoukkue voi tulla liigaan ja pärjätä modernilla pallollisella pelillä. Honka muutaman vuoden takaa on siitä oiva osoitus. Taistelujalkapallo ei ole mikään automaattinen vastaus mihinkään. Silti tämä kausi, ja moni mennytkin, on opettanut ennen kaikkea sen, että jos nousija ei ole rehellinen itselleen siitä mitä on, niin se ei varmastikaan tule menestymään.

Samanlaisia ongelmia alkukaudella on ollut juuri KTP:n lyömällä Hakalla, joka yrittää olla muuta kuin mihin sen laatu riittää.

Kun Honka nousi, se pystyi pelaamaan liigassa näköistään futista. Se johtui paljolti myös seuran resursseista, joilla pystyttiin rakentamaan heti laatujoukkue. Honka kaatoi KTP:n 3–1 aiemmin kaudella.­

Ennustimme ennen kautta Urheilulehdessä, että KTP putoaa suoraan ja Oulu karsii. Sijoituksia pitää ehkä vaihtaa päittäin tuoreessa arviossa, mutta muilta osin muutoksia ei tarvinne tehdä – niin iso on KTP:n materiaalin ja pelin organisoinnin kuilu muihin – pisteistä huolimatta.

Oulussa pitää tehdä selkeitä muutoksia, jos peliin halutaan sitä tärkeintä eli tulosta. Viime kauden RoPSilta (22 ottelua, 1 voitto, 5 pistettä) voi käydä kysymässä miten hienoa on pitää kiinni pelillisestä “identiteetistä” tuloksen ja sarjapaikan kustannuksella.

Divarissa pelaajilla pitää useimmiten olla muita tulonlähteitä, ja organisaatio on paljon ohuempi. Pelissä ei ole vain sarjapaikka, vaan työpaikkoja ja tulevaisuuksia.