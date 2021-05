Sarjanousijan tuska jatkui, HIFK ja Ilves tasapeliin – näin pelattiin Veikkausliigassa lauantaina

AC Oulu on hävinnyt kauden kaikki kolme otteluaan.

Sarjanousija AC Oulun vaisu alkukausi jatkui lauantaina, kun joukkue hävisi kotonaan SJK:lle 0–2. Lauantain toisessa kamppailussa HIFK ja Ilves päätyivät 1–1-tulokseen Helsingissä.

Yllä olevalta videolta voit katsoa huippuhetket ottelusta HIFK–Ilves.

Joonas Lepistö vei SJK:n 53. minuutilla johtoon. Osuma syntyi, kun Juhani Pennanen torjui Pyry Hannolan vapaapotkun eteensä. Lepistö oli ensimmäisenä paikalla ja laukoi irtopallon sisään. Jake Jervis lisäsi SJK:n johtoa AC Oulun puolustussähläyksen jälkeen.

Sakari Tukiainen pukkasi HIFK:n avauspuoliajalla johtoon. Tatu Miettunen toi Ilveksen 58. minuutilla tasoihin vapaapotkun jälkitilanteesta.

AC Oulu on hävinnyt kauden kaikki kolme otteluaan. SJK ja HIFK ovat keränneet viisi pistettä. Ilves on neljässä pisteessä. Kaikilla niillä on takanaan kolme kamppailua.