HJK ja KuPS hallitsevat – asiantuntija kertoo, miksi emme ole vielä edes nähneet niiden parasta: ”Näkymä on todella hyvä”

Marko Rajamäki nostaa esiin alkukauden onnistujia.

Veikkausliigaa on takana vasta parin kierroksen verran, mutta yksi asia on ehtinyt jo tulla selväksi: suosikit ovat suosikkeja hyvällä syyllä.

Kuopion Palloseura ja HJK lähtivät kauteen selkeänä kahden koplana liigan kärjessä kaudenalusarvioissa. Seurat ovat myös ehtineet pelata valtaosaa muuta liigaa enemmän, sillä niiden kausi alkoi etuajassa kesän europelien vuoksi. Tämän lisäksi KuPS ja HJK kohtaisivat viime viikolla Suomen cupin finaalissa. KuPS otti ikimuistoisen voiton rankkareilla.

Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki pitää hyvällä syyllä molempia alkukauden onnistujina. Näin siitäkin huolimatta, että KuPSilla on kolmesta liigapelistä vain yksi voitto ja HJK hävisi cupin finaalin.

– Cupin voitto on jo KuPSille iso asia heti kauden alkuun. Pelottavinta tuossa joukkueessa on se, että emme ole vielä edes nähneet lähellekään heidän parastaan. Merkittävä tekijä on, että heillä on vielä ässänä hihassaan lähes koko ulkomaalaisarsenaali. Se on meiltä vielä näkemättä, Rajamäki alleviivaa.

Pallokerhon tuoreessa jakaossa keskustellaan Veikkausliigan alkukauden asetelmista ja ennakoidaan viikonlopun otteluja.

Valmentaja Simo Valakari on käyttänyt ulkomaalaisiaan vielä verrattain säästeliäästi. Osin se johtuu terveystilanteesta, osin roolituksesta. Viime kauden tähti Usman Sale hakee vielä paikkaansa uudenlaisessa pelitavassa, mutta näytti osaamisensa ampumalla maalin voitto-ottelussa FC Lahtea vastaan tällä viikolla.

Viime kaudella seitsemän liigamaalia tehnyt nigerialainen Aniekpeno Udoh on myös käynyt vain piipahtamassa kentällä, samoin ruotsalaiskonkari Philip Hellqvist. Talvella hurmannut latvialaistaituri Janis Ikaunieks toipuu loukkaantumisesta. Myös kovin odotuksin seuraan saapunut Macdonald Niba on pelannut vasta yhdessä pelissä. Ranskalainen keskikenttäpelaaja Jordan Sebban on myös toistaiseksi ollut pienemmässä roolissa.

Kuten cupin voitosta saattaa päätellä, ulkomaalaispelaajat eivät ole KuPSille kaikki kaikessa. Kun he ovat kunnossa ja heidät on ajettu asianmukaisesti toimintaan sisään, on kuopiolaisilla todella kova ja moniulotteinen arsenaali käytettävissään.

– Ensimaistiainen tästä saatiin FC Lahtea vastaan (KuPS voitti 4-2), kun Valakari kierrätti pelaajia roimasti ja tuli ensimmäinen voitto sekä paljon maaleja. Näkymä on todella hyvä. Peli kulkee ja tulosta tulee. Kaikki suuntaviivat näyttävät positiivisilta, Rajamäki kehuu.

KuPS joutuu jo perjantaina kovaan testiin, kun vastaan tulee kahdella voitolla kautensa aloittanut IFK Mariehamn.

– IFK on alkukauden jokeriyllättäjä. Voitto Hongasta oli kova suoritus. Oulu pitikin kaataa, mutta se oli uusiutuneelta joukkueelta tärkeä näyttö.

HJK hävisi cupissa, mutta toipui ottamaan näyttävän 3-0-vierasvoiton Ilveksestä heti perään. Sen kaksi voittoa ja tasapeli liigassa oikeuttavat kärkipaikkaan – minne toki Klubia odotettiinkin.

HJK:lla on leveä materiaali, mutta myös todella paljon poissaoloja. 20-vuotias, Klubi 04:ään hankittu “Didi” (Dieudonné Gaucho Debohi) ei voi olla se juttu, kun pelataan cupin finaalia, mutta poissaolijoita oli paljon. Ilvestä vastaan Koskela kierrätti paljon ja joukkue otti hienon voiton. Se oli mielettömän laajuuden osoitus ja pelillisesti sekä henkisesti hyvä suoritus, koska tuollaisen finaalin häviäminen voi olla kova paikka.

Molemmat finalistit siis ottivat murskavoitot heti loppuottelun jälkeen. Se Rajamäen mielestä alleviivaa, miten paljon muita edellä tämä kaksikko tällä hetkellä kilpailijoitaan on. Klubille seuraava koetinkivi on FC Lahti maanantaina.

– HJK:n tähtäin on eurokentillä ja Konferenssiliigassa. Kierrätys antaa myös nuorille pelaajille mahdollisuuksia. Casper Terho (3 peliä, 2 maalia) sai tilaisuutensa ja käytti sen heti. Mutta heillä on myös mm. Kai Meriluoto, Matti Peltola sekä nyt loukkaantuneena oleva Santeri Väänänen. Heille varmasti aukeaa tilaisuuksia, mutta kuten Terho teki, niin muidenkin pitää tilaisuuden saadessaan ottaa siitä heti kiinni.