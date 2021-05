Suurelle ulkostadionille päästettiin vain kuusi katsojaa – Matti ihmettelee koronarajoituksia: ”Kapakoissa istuu ihmisiä lähellä toisiaan”

Veikkausliigan FC Inter sai ottaa kuusi katsojaa kotipeliinsä.

Veikkausliigajoukkue FC Inter sai Lounais-Suomen aluehallintovirastolta (avi) luvan ottaa sunnuntain kotiotteluunsa FC Hakaa vastaan ensimmäistä kertaa katsojia tällä kaudella. Lupa heltisi kuuden katsojan kiintiölle, joista jokainen istuu ottelun ajan omassa yli 400 istumapaikan lohkossaan. Inter arpoi jaossa olleet paikat halukkaiden kausikorttilaisten kesken.

– Ilolla tulin paikan päälle tänään. Ehkä tänne olisi muutama ihminen lisäkseni mahtunut, mutta näillä mennään, toteaa arvonnan kautta katsomoon päässyt Juuso Jalava.

Juuso Jalava pääsi näkemään joukkueensa erityisolosuhteissa.­

Samoilla linjoilla Jalavan kanssa on niin ikään arvonnan kautta katsomoon päässyt Interin pitkäaikainen kannattaja Matti Karplund.

– Tilanne on kyllä korni. Täällä taitaa olla pallopoikiakin enemmän kuin meitä katsojia. Täytyy nyt toivoa, että tuulee oikeasta suunnasta, ettei saa tartuntaa, Karplund naurahtaa.

Karplund nostaa myös esiin pohdinnan rajoitustoimien johdonmukaisuudesta.

– Tuolla kapakoissa istuu kuitenkin ihmisiä kohtalaisen lähellä toisiaan katsomassa peliä televisiosta. Me taas olemme täällä melkein sadan metrin etäisyydellä toisistamme. Olen rajoitusten kannalla ehdottomasti, mutta kaipaisin kyllä tällaisessa ulkoilmatapahtumassa enemmän pelisilmää avilta, hän toteaa.

Matti Karplund on Interin pitkän linjan kannattaja.­

Interin kannalta tilanne on hankala, sillä yleisön ottaminen katsomoon tuo seuralle kustannuksia. Taloudellisessa mielessä katsomon avaamisessa kuuden henkilön takia ei siis ole järkeä.

– Katsomon avaaminen tuo tietysti kustannuksia, mutta haluamme näin tehdä näkyväksi tätä nykyistä tilannetta. Meillä on kuitenkin kova halu saada katsomoon enemmän katsojia, toteaa FC Interin hallintopäällikkö Lauri Kemppainen.

Kemppainen kertoo lyhyesti perusteluista, jotka avi antoi päätöksensä tueksi.

– Viranomainen perusteli tätä lukumäärää sillä, että päätöksen tulee olla tasa-arvoinen. Ilmeisesti tällaisessa päätöksessä ei ole mahdollisuutta huomioida erilaisia olosuhteita, hän kertaa.

Matti Karplundilla riitti valinnanvaraa penkeistä.­

Kemppaisen mukaan Interillä olisi mahdollisuus ottaa katsomoon huomattavasti nyt määrättyä enemmän katsojia turvallisuudesta tinkimättä.

– Me ymmärrämme todella hyvin, että näitä rajoituksia tarvitaan, mutta nyt tulee vähän sellainen olo, että tähän tilanteeseen ei ole edes haluttu hakea mitään erillistä ratkaisua. Jos nyt ajattelee, että meillä on täällä 8000 istumapaikkaa ulkotiloissa, niin kyllä me olemme aika vahvasti sitä mieltä, että tänne voisi ottaa jokaiseen katsomoon useamman sata ihmistä hyvinkin turvallisesti, hän pohtii.

Nykyisen kiintiön puitteissa myöskään oheismyyntipisteiden avaaminen ottelutapahtuman aikana ei ole järkevää.

– Kioskipalveluita emme aio avata, koska avi:n ohjeen mukaan kioskihenkilö, joka on katsojien kanssa kontaktissa, tulisi vähentää tästä sallitusta kuuden katsojan kiintiöstä, Kemppainen toteaa.