Asiantuntija nimesi Veikkausliigan kiinnostavimmat pelaajat – maalikuninkuus on jo jaettu: ”Missä Roope, siellä voitetaan”

Ilta-Sanomien asiantuntija Marko Rajamäki kertoo, keitä liigakaudella kannattaa seurata.

Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki valitsi eri kriteerein 12 pelaajaa, jotka katsojien kannattaa panna merkille vastikään alkaneessa Veikkausliigassa.

– En ajatellut pelkästään tähtipelaajia, vaan valitsin myös nousevia tähtiä, aliarvostettuja pelaajia sekä sellaisia, jotka ovat saaneet uuden mahdollisuuden läpimurtoon, Rajamäki kertoo.

Kotimaan liigatähdet

Roope Riski, HJK

Viime kauden maalikuningas (16 maalia 20 ottelussa) on jälleen kuumin tehosuosikki. Nopea, ketterä ja aina oikeassa paikassa boksissa.

– Missä Roope, siellä voitetaan. Tällä kaudella pitää näyttää, että osuu europeleissäkin. Hän on kylmä viimeistelijä isoimmissa paikoissa.

HJK:n Roope Riski jalkapallon Suomen Cupin välieräottelussa HJK vs FC Inter Bolt Areenalla Helsingissä 10. huhtikuuta 2021.­

Yasin Assehnoun, FC Lahti

Lahden 22-vuotiasta Rajamäki ei laske enää nuoreksi, vaan tulosta on tultava. Taitava laituri löi lopullisesti läpi viime kaudella ja teki 9 maalia.

– Assehnoun pomppaa aina silmään, kun hän saa pallon. Erinomainen ohittelija. Läpimurron jälkeen nyt annettava ne näytöt, joiden turvin siirrytään isompaa sarjaan.

Daniel O’Shaughnessy, HJK

HJK:n 26-vuotias puolustaja ei ole isoin nimi, mutta esillä yhdestä syystä: hän on ainoa Veikkausliigan pelaaja, joka on todennäköisesti EM-joukkueessa.

– Nyt on sauma mennä katsomaan arvokisapelaajaa. Se on Suomessa harvinaista. O’Shaugnessy saanee vastuuta myös kisajoukkueessa.

Daniel O’Shaughnessy on Veikkausliigan ainoa huuhkajapelaaja.­

Ulkomaiset tähdet

Nana Boateng, KuPS

Veikkausliigan paras keskikenttäpelaaja. KuPSille elintärkeä johtaja ja kahden suunnan dynamo.

– Hän pitää KuPSin kenttätasapainon yksin kasassa. Muut pelaajat ympärillä saavat vapaudet ja valmiudet toimia, koska Boateng pitää pakan kasassa.

Ishmael Yartey, Haka

Yartey hurmasi pikavisiitillä KPV:ssä 2019 ja palaa nyt Suomeen. Hakassa hän saa ison hyökkäysvastuun.

– Yartey on loistava ohittaja ja hyvä maalintekijä. KPV:hen hän tuli kesken kauden ja sai olla jokerikortti. Nyt Hakassa hänen pitää pystyä samaan koko kauden. Rohkea, viihdyttävä, tehokas.

Emmanuel Ledesma, SJK

32-vuotias Ledesma tuli Seinäjoelle kesken viime kauden ja käänsi SJK:n hyökkäyspelin päälaelleen – hyvällä tavalla. Konkari on pelannut kovissa sarjoissa maailmalla, ja se näkyy.

– Erinomainen pelikäsitys, potkutekniikka ja pallolliset taidot. Hän tuo erikoistilanteisiin laatua ja pelaamiseen arvaamattomuutta. Todellinen tähtipelaaja.

Uusi sukupolvi

Niklas Pyyhtiä, Honka

Honka ensin vuokrasi ja sitten lunasti huippulahjakkaan 17-vuotiaan TPS:sta. Pyyhtiä nousi heti Suomen cupin peleissä Hongan runkopelaajaksi.

– Jos Pyyhtiän kyvyt epäilyttävät, katsokaa hänen maalisyöttönsä liigakarsinnasta KTP:tä vastaan. Uskomaton vasen jalka. Hän hahmottaa kentän hyvin ja uskaltaa pelata peliä eteenpäin. Honka on hänelle juuri oikeanlainen ympäristö. Jos hän lyö läpi, Pyyhtiä on nopeasti ulkomailla.

Miika Koskela, AC Oulu

17-vuotias oululainen saa ison tilaisuuden liigassa sarjanousijassa. Minuutteja pitäisi olla luvassa 195-senttiselle topparille, ja se tietää kehitykselle hyvää.

– Puolustus on Oulun vahvuus, ja Koskelalla on ympärillään konkareita kuten Rafinha ja Ruxi. Apuja on ympärillä. Nuori poika tulee joutumaan nousijassa välillä koviin tilanteisiin, mutta saa varmasti vastuuta. Hän on raamikas ja todella rauhallinen pelaaja.

Uusi mahdollisuus

Eetu Vertainen, Ilves

HJK-kasvatti jäi Klubissa tähtirykelmän jalkoihin. Nyt hänellä on Tampereella elämänsä tilaisuus.

– Vertaisella on kaikki taidolliset ominaisuudet olla HJK:n tasoisen joukkueenkin tähtipelaaja. Ongelmat eivät liity asenteeseen, työmäärään tai taitoihin vaan siihen, että itseluottamus katosi Klubissa maalittomuuden mukana. Jarkko Wissin tärkein tehtävä on saada ilo takaisin Vertaisen peliin – sitten tulee myös tulosta. Edessä voi vielä olla upea ura.

Eetu Vertainen hakee uutta nousua uralleen Ilveksestä.­

Vahid Hambo, IFK Mariehamn

– Viimeinen mahdollisuus? Hambon uraa ovat riivanneet loukkaantumiset. Aikansa huippulahjakkuus, nyt IFK:ssa pelitapa ja joukkue sopivat täydellisesti. Jos tulosta ei vihdoin tule, niin vaikea sanoa, mikä on tarinan seuraava luku.

Aliarvostetut

Aleksi Paananen, Inter

Rajamäen mukaan Paanasen merkitys Interin pelintekijänä korostuu, kun Filip Valencic karkasi HJK:hon ja Alvaro Muniz lähti.

– Liigan aliarvostetuin pelaaja. Hän on mielettömän kokenut. Hän on se avainpelaaja, joka nivoo Interin pelinteon yhteen. Isoin ongelma on aina ollut tehojen puute. Viime kaudella tuli muutama maali, mutta Paanasen pitää saada peliinsä vielä vähän enemmän lopputuotetta. Mutta jos hän on poissa, Interillä ei ole paikkaajaa. Elintärkeä pelaaja.

Samuel Chidi ja Aleksi Paananen.­

Matej Hradecky, HIFK

25-vuotias keskikenttäpelaaja siirtyi HIFK:hon SJK:sta. Haki ensin pitkään paikkaa ulkomailla. Huuhkajien tähden Lukas Hradeckyn veli.

– Ikäluokkansa suurlahjakkuus, jonka tielle tulivat jatkuvat loukkaantumiset. Onneksi sai nyt ehjän kauden alle. Pitää päästä pelaamaan IFK:ssa ja osoittaa pysyvänsä terveenä. Hradecky, kuin Boateng, on fiksu. Hän näkee pelin hyvin, sijoittuu järkevästi ja pelaa palloa rohkeasti eteenpäin. Ei pelkää kantaa vastuuta.