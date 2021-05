AC Oulun korpivaellus kesti tolkuttoman kauan, mutta nyt se on ohi – tähtipuolustaja avoimena: ”Tämä on ollut unelma koko ajan”

AC Oulun paluu Veikkausliigaan kesti lähes 11 vuotta. Seuraava tavoite on pysyä sarjassa.

Pietarsaaren keskuskenttä lokakuussa 2010. AC Oulu ottaa makoisan vierasvoiton Jarosta ja säilyttää päätöskierroksen pisteiden ansiosta liigapaikan. Menossa mukana on Pohjois-Suomen alueen 1995-syntyneiden ikäluokan kovimpiin talentteihin lukeutunut puolustaja Lassi Nurmos.

– Olin tuossa pelissä fanibussin kyydissä ja se riemu, noh, oli melko iso. Oman uran alku AC Oulussa oli aika erikoinen, Nurmos hymyilee.

Seuraavan kauden avauspelissä Nurmos oli jo AC Oulun aloituskokoonpanossa, mutta sarjataso oli vain vaihtunut. Veikkausliiga epäsi oululaiselta fuusioseuralta liigalisenssin.

Seuran toinen liigavisiitti jäi myös vuoden mittaiseksi, mutta sitäkin suurempi uhka oli taloustilanne. Sitä voi sanoa lievästi ilmaistunakin kaoottiseksi.

– Projekti liigapelaajaksi kotiseurassa kesti budjetoitua kauemmin, mutta entistä kovempana ja valmiimpana nyt ollaan. Voi olla, että tämä on lopulta hyväkin asia, Nurmos jatkaa.

Vuodet vierivät ja Nurmos lähti kokeilemaan pääsarjasiipiään kahteen eri otteeseen. Vuodet RoPS:n ja PS Kemin riveissä olivat opettavaisia, mutta jotain silti puuttui.

– Kaksi kertaa olen palannut kotiin sillä ajatuksella, että nyt noustaan. Tämä on ollut mun unelma koko ajan, puolustaja myöntää.

Lassi Nurmos (vas.) tavoitteli palloa RoPSin paidassa kesällä 2014.­

Liiganousu otti silti tolkuttoman kauan. Se haastoi seurajohdon ja Nurmoksen kaltaisten seurauskollisten pelaajien kärsivällisyyttä. AC Oulu oli tulosten valossa keräämässä kyseenalaista kunniaa – jämähtämässä Ykkösen seuraksi.

Taustalla kehitystä kuitenkin tapahtui. AC Oulu on kohentanut vuosi vuodelta retuperällä ollutta talouttaan. Seuran maksuvalmius on kehittynyt suotuisasti – aiempiin yrityksiin verrattuna parannus on merkittävä. Jopa koronan runtelemana viime kesänä Oulussa päästiin plusmerkkiseen lopputulokseen. Tälle kaudella seura tuplasi edellisen vuoden liikevaihtonsa.

Liiganousu oli urheilullinen lopputulema pitkäjänteiselle seurakehitykselle. Veikkausliigakauden käynnistyessä moni ei kuitenkaan anna Oululle sekä toiselle nousijalle KTP:lle isoja saumoja säilymiselle.

– Kukaan ei oikein odota meiltä mitään tai anna mahdollisuuksia. Altavastaajan asemasta iskeminen on ihan positiivinen asia – suurella osalla pelaajista uran huippu on vasta edessäpäin, Nurmos sanoo.

AC Oulun joukkue näyttää osin kaksijakoiselta: Nurmoksen, edelleen sarjan eliittiin kuuluvan Rafinhan sekä Huuhkajissa pelanneen Jarkko Hurmeen mestaroima puolustus on rutinoitunut ja kokenut. Sitä voi hyvällä syyllä pitää joukkueen ehdottomana kivijalkana.

AC Oulu varmisti nousunsa Veikkausliigaan runkosarjan päätöskierroksella Oulussa 8. marraskuuta 2020.­

Mitä ylemmäs kenttäjärjestyksessä edetään, sen kokemattomampaa nousijan materiaali on. Moni avainroolin pelaaja on uransa suurimman haasteen edessä. Talven aikana erityisesti hyökkäyspelin organisoiminen on ollut haasteellista.

– Millään maalintekokilpailuilla emme pelejä voita. Tarvitsemme tiiviin puolustuksen, että pärjätään. Jos maalinteko oli vähän haaste jo Ykkösessä, niin ei se nyt ainakaan helpotu, Nurmos tunnustaa realiteetit.

Yli 10 vuoden korpivaelluksen jälkeen AC Oulun ympärillä on kuitenkin positiivinen pöhinä. Joukkue astuu kohti uutta haastetta nöyränä, mutta ei nöyristellen.

– Meillä on niin monta pelaajaa, joilla oma huipputaso on saavuttamatta. Jos siinä onnistuu riittävän monta pelaajaa, niin meillä on oikein hyvä mahdollisuus.