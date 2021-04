Paluumuuttajat mukana paluussa ylimmälle oksalle – näin Veikkausliigan nousijajoukkueet ovat sijoittuneet 10 viime vuoden aikana

AC Oulun Jarkko Hurme ja KTP:n Aleksi Tarvonen toivovat parempaa kuin edellisellä kerralla.

Miesten pääsarjajalkapallokartan pari haalentunutta pistettä saivat alkavaksi kaudeksi täytettä, kun perinteiset jalkapallokaupungit Oulu ja Kotka palaavat Veikkausliigaan. AC Oulun edellisestä liigakaudesta on 11 vuotta, KTP:llä evakko kesti kuusi vuotta.

Nousijoista löytyy kummastakin yksi pelaaja, joka pelasi seurassa sen edellisellä pääsarjavisiitillä. AC Oulun kokenut puolustaja Jarkko Hurme ja KTP:n hyökkääjä Aleksi Tarvonen pelasivat kumpikin viime kaudella Ykkösen KPV:ssä, jossa nousu jäi haaveeksi. Paluu ylimmälle tasolle kuitenkin toteutui Hurmeen ja Tarvosen palattua juurilleen.

– Ensimmäinen vuosi kotikaupungin seurassa liigassa jätti päällimmäisenä hyvät muistot. Meillä oli hyvä joukkue, ja taisteltiin kovasti. Surullisestihan se kyllä sitten päättyi…, urallaan 12 A-maaottelua pelannut 34-vuotias Hurme muistelee kesää 2010.

Jarkko Hurme (oik.) pelasi kaudet 2016–2019 SJK:ssa. Kuva kaudelta 2018.­

AC Oulu säilyi tuolloin pelillisesti sarjassa, mutta talousvaikeuksien myötä seuraavan kauden liigalisenssi jäi saamatta.

– Se oli järkytys kaikille. Ei voi sanoa, että se oli onni onnettomuudessa, mutta lähtölaukaus sille, että tehdään asioita oikein. Kuluja kurissa, järkevin askelin eteenpäin, OLS-kasvatti, AC Oulun jälkeen vuosikymmenen mittaan TPS:aa, norjalaista Oddsia, SJK:ta ja KPV:ta edustanut Hurme miettii.

Kotkassa kausi 2015 jätti suoran säilymisen parin pisteen päähän, ja karsinnassa KTP taipui PK-35 Vantaalle. Tarvonen, 26, pelasi tuolloin 16 liigapeliä.

– Ei oltu mikään heittopussi, se oli tasainen säilymistaisto. Meininki oli tosi hyvä, ja yleisöä oli ihan törkeästi, Tarvonen muistaa kuuden vuoden taakse.

Aleksi Tarvonen (vas.) vauhdissa harjoitusottelussa Ilvestä vastaan tammikuussa.­

Nyt paluu aloitetaan ilman intohimostaan kuuluisia kotkalaiskannattajia, koronan pitäessä vielä kenttien portit kiinni.

– Yleisö on meille iso voimavara, toivotaan että pian (katsojia saadaan). Kotka ei ole se helpoin paikka pelata vierasjoukkueelle, Tarvonen toivoo.

– Kotka on palloilukaupunki. Kaikki tietävät, mistä puhutaan, koris ja futis on ne isoimmat jutut. Torilla saa kuulla, jos menee huonosti. Tai hyvinkin, KTP-kasvatti, urallaan Kokkolaa ennen myös Ilveksessä piipahtanut Tarvonen virnuilee vielä.

Oulussa AC:lle on puolestaan alkanut tulla enemmän ja enemmän fanipohjaa, näkee Hurme.

– Yleisö vaatii menestystä, ja nopiaan. Ei sen erilaisempi siis meilläkään, Hurme naurahtaa.

– Menestyksen myötä isompikin väkimäärä löytää tiensä katsomoihin. Meidän pelaajien on (esityksillämme) varmistettava, että porukka tulee.

Nousijoilla ei koskaan ole helppoa, se tiedetään myös jalkapalloliigan historiasta. Ja vaikka sekä AC Oulu että KTP toivovatkin tämänkertaisen nousun aloittavan juurtumisen pääsarjaan, ovat realiteetit tiedossa: haastetta riittää yllin kyllin.

– Ei voi olettaa, että mennään voitosta voittoon. Tappioita ei toki pidä hyväksyä, mutta ne on osattava käsitellä. Alkuhuumalla mennään jokunen peli, mutta tärkeintä on löytää tasaisuus koko kauden mittaan. Nyt tarkoitus on vakiinnuttaa paikka pääsarjassa, ettei hissiliikuttaisi. Meidän mestaruus on säilyminen, Hurme toteaa.

– Säilyminen? No, se olisi onnistunut kausi, vaikka enemmänkin kyllä halutaan. Meilläkin paikan vakiinnuttaminen liigakartalle on selvä tavoite, ja uskomme, että kaikki saumat siihen on. Näyttämisen halua, yhtenäisyyttä ja taisteluhenkeä meillä riittää, vakuuttaa puolestaan Tarvonen Kotkan puolesta.