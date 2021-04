Felipe, 27, ja Brayan, 24, Aspegren adoptoitiin kylmään Suomeen – nyt veljekset kertovat tarinansa: ”Äiti ei enää tullutkaan”

Felipe Aspegren on Tampereen Ilveksen laitapuolustaja. Hänen veljensä Brayan on vapaaottelija. Heidät adoptoitiin Suomeen vuosituhannen vaihteessa.

– Jossain vaiheessa äiti ei enää tullutkaan käymään. Jäimme lastenkotiin, Felipe Aspegren muistelee varhaislapsuutensa kohtalokasta tapahtumaa.

Kolumbialais-suomalainen Aspegren, 27, syntyi Kolumbian Calissa vuonna 1994. Hänen äitinsä yritti elättää yksin Felipeä ja tämän paria vuotta nuorempaa veljeä Brayania.

Töitä ei miljoonakaupungista tahtonut löytyä. Äiti joutui epätoivoiseen tilanteeseen.

– Äidillä ei ollut varaa pitää meitä molempia. Hän laittoi meidät lastenkotiin vähäksi aikaa ja yritti hakea duunia. Hän kävi katsomassa meitä välillä, Aspegren kertoo.

Ja eräänä päivänä äiti ei enää tullut vierailulle. Isästään Felipe ja Brayan eivät tienneet mitään. Eivätkä tiedä vieläkään.

Veljekset muistavat lastenkodin positiivisessa valossa.

Pihalla oli uima-allas ja omenapuita. Felipe pelasi jalkapalloa muiden kanssa ulkona. ”Katufutista”, hän lisää. Lapsia oli paljon.

Öisin Calin äänet kantautuivat suuriin huoneisiin, joissa kaikki nukkuivat yhdessä. Cali tunnetaan toisaalta maailman tanssivana salsapääkaupunkina, mutta Calin huumekartellin kautta myös rikollisuudestaan. Lastenkodin ovella seisoi aseistettuja vartijoita.

– Lastenkoti oli hyvä. Meillä oli hyvät oltavat ja meitä kohdeltiin aina hyvin, Brayan, 24, kertoo.

Felipe (vas.) ja Brayan lapsina reput selässään.­

Felipe ja Brayan torilla.­

Brayanin muistot Kolumbiasta ovat välähdyksenomaisia. Hän oli kolmevuotias, kun veljesparin elämä muuttui toistamiseen valtavalla tavalla vuosituhannen vaihteessa.

Heidät adoptoitiin Suomeen, Helsingin Kannelmäkeen. Ottovanhemmat olivat suomalaisia opettajia, joilla ei ollut entuudestaan lapsia.

Felipe muistaa ensikosketuksesta Pohjolaan asioita, joita Brayan ei. Kuten sen, että lämpimään tottuneet lapset laskeutuivat keskelle talvea. Oli kylmää ja pimeää.

– Se oli sokki. Mutta aika nopeasti aloimme leikkiä ulkona, Felipe kertoo.

Ottovanhemmat puhuivat jonkin verran espanjaa, mikä auttoi poikien vastaanotossa, mutta pian Felipe ja Brayan upposivat kielikylpyyn ja kaikki alkoi tapahtua suomen kielellä. Heidät laitettiin Pelimannin päiväkotiin Kannelmäkeen, jossa oli muutenkin paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia esimerkiksi Thaimaasta ja Somaliasta.

Aspegrenit kokevat sopeutuneensa nopeasti uuteen kotimaahansa.

– Sain heti kavereita tarhassa. En puhunut kunnolla edes espanjaa Suomeen tullessani, joten opin uuden kielen nopeasti, Brayan sanoo.

Felipellä integraatiota tuki urheiluharrastus. Kolumbian katufutis vaihtui seuratoimintaan HJK Kannelmäessä. Myös Brayan harrasti nuoruudessaan kori- ja jalkapalloa ennen kuin hänestä tuli kamppailu-urheilija.

Felipe Aspegren ponnistaa paikoista, joista on tullut huippufutareita. Calista on lähtöisin esimerkiksi Mario Yepes, Kannelmäestä Aki Riihilahti, jonka kuva on ikuistettu tekonurmikentän viereen.­

Vaikka Aspegrenien ”porukat” ovat opettajia, veljesten vahvuudet eivät löytyneet koulunpenkistä. Kaksikko siirtyi kukin vuorollaan Kannelmäen ala-asteelle, jossa liikunnallisesti lahjakkaiden poikien elämässä riitti vilinää ja vilskettä.

– Olimme tosi liikkuvaisia ja oli vaikeaa keskittyä koulussa. Meistä ei kumpikaan ollut oikein opiskelija ikinä. Tuli riehuttua paljon, Brayan myöntää.

Hän luki sittemmin nuoriso-ohjaajan tutkinnon. Felipe kävi ”pyörähtämässä” ammattikoulun turvallisuuslinjalla, mutta hänet veivät jalkapallo ja HJK:n liigajoukkueen harjoitukset.

Aspegrenit kertovat, etteivät he pohtineet Kolumbiaa tai adoptiotaan lapsena, vaan näkivät itsensä Suomessa Brayanin sanoin ”niin kuin muutkin lapset”. Identiteetin kysymykset nousivat esiin hieman vanhemmalla iällä.

– Alkoi huomata, että on vähän erilainen, Felipe sanoo.

Vanhemmat olivat hyvin avoimia lastensa taustasta. Tietoa ei pimitetty.

– Jos meillä oli kysyttävää, he kertoivat, Brayn kiittää.

Veljekset kisailivat paljon nuoruudessaan, mutta viime vuosina Brayan on muuttunut ylivoimaiseksi painissa.­

Aspegrenit kertovat sivuuttaneensa muiston siitä, ettei heidän äitinsä enää tullut vierailulle lastenkotiin vaan jätti poikansa muiden huostaan. Asiasta ei ole juuri keskusteltu. Kaksistaan on pärjätty lastenkodista Suomeen ja veljesside on pysynyt vahvana.

Mutta biologista äitiä ei ole unohdettu. Brayan ja Felipe haluaisivat käydä Kolumbiassa, kun aika on oikea.

– Haluaisimme etsiä tosissamme äitiämme, Brayan sanoo.

– Emme tosin edes tiedä, onko hän enää hengissä, Felipe lisää.

Felipe Aspegren eteni Helsingin Jalkapalloklubin kaupunginosajoukkueesta aina nuorten maajoukkueeseen ja ammattilaiseksi asti. Veikkausliigan debyytti ei tapahtunut kuitenkaan Klubissa vaan Turun Interissä vuonna 2013. Sen jälkeen seura vaihtui muutaman vuoden aikana tiuhaan. Aspegren haki peliaikaa SJK:sta, TPS:stä ja FC KTP:stä.

Vuonna 2016 laitapuolustaja siirtyi Tampereen Ilvekseen, jossa perinteisen seuran jalkapallojoukkuetta nostettiin takaisin kohti Suomen huippua uuden päävalmentajan Jarkko Wissin johdolla. Aspegren on pysynyt Tampereella ja ollut tärkeä osa Ilvestä, joka on hänen aikanaan voittanut SM-pronssia ja Suomen cupin mestaruuden.

– Tampereella asiat osuivat kohdalleen ja peli rupesi kulkemaan. Treenit, valmennus ja olosuhteet olivat hyvät. Lisäksi minulla on perhettä Tampereella, Aspegren selittää itsensä löytämistä Ilveksessä.

Felipe Aspegren on noussut Tampereen Ilveksen kokeneeksi tähtipelaajaksi.­

Viime kaudella Aspegren antoi kahdeksan maalinjohtanutta syöttöä ja voitti koko Veikkausliigan syöttöpörssin. Saavutus sementoi näkemyksen, joka monella on hänestä jo aiempina kausina ollut: Aspegren kuuluu oikealla laidalla sarjan eliittiin.

– Aiempina vuosina olen ollut kiinnostunut vain joukkueen onnistumisesta. Viime kaudella aloin vaatia itseltäni maalia tai syöttöä otteluista. Olen myös pelannut paljon ja tiedän, mitä menestyminen vaatii.

Puolustajan sopimus Ilveksen kanssa loppuu tähän kauteen ja tavoitteena ovat ulkomaat. Ensi kesänä hänen roolinsa iso. Joukkue on nuorentunut rajusti ja 27-vuotias on ryhmän kokenein pelaaja. Se tuntuu hänestä hyvältä, mutta on myös uutta.

– Olen yleensä hiljainen ja teen omaa juttuani kentällä, mutta nyt pitää alkaa kentän ulkopuolellakin ottaa roolia, Aspegren kertoo.

Brayan Aspegren on vapaaottelun 93-kiloisten hallitseva Suomen mestari, jonka amatöörirekordi on 9–5–0. Hän aikoo hypätä ammattilaiseksi kenties ensi vuonna, kun on kerännyt ensin lisää kokemusta esimerkiksi syksyn MM-kisoista. Hän on vapaaottelun ohella elättänyt itseään aiemmin HNMKY:n ohjaajana ja viime aikoina varastotöillä.

Aspegren (oik.) harjoittelemassa UFC:n raskaansarjalaisen Tom Aspinallin kanssa.­

Aspegren aloitti vapaaottelun vuonna 2015. Ennen sitä hän harrasti nyrkkeilyä. Vapaaottelun monipuolisuus kiinnosti ja hän jäi koukkuun. Ensimmäistä kertaa hän otteli kotisalillaan Helsingissä ja voitti pisteillä. Kotisali on Loop Martial Arts.

Millaista on mennä ensimmäistä kertaa vapaaotteluhäkkiin, kun vastassa on verenhimoinen mies ja ovi sulkeutuu takana?

– Jo kahta viikkoa ennen ei saa nukuttua. Jännittää ja stressaa niin paljon. Ei tiedä, mitä häkissä voi tapahtua. Tietämättömyys pelottaa. Jokaista vapaaottelijaa jännittää aina ennen ottelua, mutta sitä alkaa sietää. Ensimmäisellä kerralla olin paskat housussa, Aspegren myöntää.

– Kun menin häkkiin huomasin, ettei tämä olekaan niin paha. Tiesin, mitä teen.

Brayan Aspegren on urheilullisesti lahjakas vapaaottelija.­

Kevyessä raskaassasarjassa ottelevaa Aspegrenia valmentaa Jaakko Dahlbacka, joka on vapaaottelun ystäville tuttu lajiasiantuntija.

– Braikku on urheilijana poikkeuksellisen lahjakas. Hän on tosi taitava ja nopea isojen miesten sarjaan. Kun hän on lisäksi vasenkätinen, yhdistelmä tuottaa vastustajille ongelmia, Dahlbacka kuvailee valmennettavansa vahvuuksia.

Jaakko Dahlbacka (vas.) on Brayan Aspegrenin valmentaja.­

Hänen toiveensa suojatille on, että Aspegren aloittaisi täysipäiväisen ja laadukkaan huippu-urheilijan elämän.

– Braikku on urheilijana vielä nuori. Hänellä on fyysisiä, taidollisia ja henkisiä ominaisuuksia, joita pystyy kehittämään.

Brayan Aspegrenin tavoitteena on päästä treenaamaan ensin ulkomaiselle salille. Myöhemmin hän haluaa ”tuoda Suomea maailmankartalle” vapaaottelun huippuorganisaatiossa UFC:ssä.

– Tavoite on realistinen, mutta vaatii kovaa työtä. Fyysisistä ja taidollista ominaisuuksista se ei jää kiinni, Dahlbacka sanoo.

Aspegrenin on tarkoitus otella syyskuussa Kupittaan ensimmäisessä Hamara MMA -tapahtumassa thainyrkkeilijä Daniel Forsbergia vastaan.