Tähtipelaaja palasi HJK:hon, kun ”ne ihmiset” lähtivät seurasta pois – vanhat kaunat on haudattu: ”En miettinyt asiaa sekuntiakaan”

Filip Valencicin siirto HJK:hon oli valtava kaappaus, vaikka hän ei pelaisi seurassa minuuttiakaan.

Ratkesiko Veikkausliigan mestaruustaistelu jo talven siirtomarkkinoiden aikana? Näin voisi kuvitella siitä reaktiosta, joka syntyi, kun Filip Valencicin siirto HJK:hon julkistettiin viime jouluaaton aattona.

Joululahjamainen ajoitus ei varmasti ollut sattumaa, ja seurapomo Aki Riihilahden pukinkontista kolahti faneille se kovin paketti. 29-vuotias hyökkäyspelin supertähti on kahdesti valittu Veikkausliigan vuoden pelaajaksi: Interissä 2019 ja sitä ennen juuri HJK:ssa 2017.

Ja, kuten HJK asian uutisoi 23.12.2020: Hän on täällä taas!

Samalla hän myös pois Interiltä, jonne kaikki Interin seurajohtoa myöten kuvittelivat Valencicin olevan jälleen palaamassa. Vaikka hän ei pelaisi minuuttiakaan Klubin paidassa, niin Valencicin miinustaminen turkulaishaastajalta on rampauttava isku sinimustien omille tittelihaaveille.

Miksi HJK houkutti uudelleen?

– Keskustelin Interin kanssa, kyllä. Mutta HJK teki hyvän ja houkuttelevan tarjouksen. Minulla ei ollut syytä kieltäytyä, hyvän talvikauden sinivalkoraidoissa pelannut Valencic kertaa.

Miksi hän olisi halunnutkaan kieltäytyä? Syy löytyy parin vuoden takaa. HJK ja Valencic ajautuivat 2018 täydelliseen umpikujaan, jonka ratkaisu oli pelaajan myynti kesken kauden Stabäkiin Norjaan.

Slovenialainen taituri oli auttanut maaleillaan HJK:n mestariksi edellisellä kaudella, mutta 2018 kuohui yli. Valencicin ja päävalmentaja Mika Lehkosuon välille syntyi suuri särö.

Kohu nousi huhtikuun lopussa, kun Valencic vaati KuPS-ottelun tauolla päästä vaihtoon. Hän ei suostunut palaamaan kentälle. Hän paljasti myöhemmin syyn Pallokerhossa: hän ei yksinkertaisesti enää kestänyt Lehkosuon jatkuvaa mikromanagerointia. Hermot paloivat, ja ongelmat jatkuivat pitkin kesää ennen myyntiä Norjaan.

– Minulla ei ollut mitään syytä käyttää edellisellä kerralla sattunutta tilannetta HJK:ta vastaan, koska ne ihmiset, jotka sen aiheuttivat, eivät ole enää täällä. En miettinyt asiaa sekuntiakaan, kun HJK otti yhteyttä, sillä nautin täällä pelaamisesta. En olisi harkinnut paluuta, jos tilanne seuran sisällä olisi ollut muuttumaton, Valencic sanoo suoraan.

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela esitteli pelaajalle vision hänen tulevasta roolistaan. Pelilliset raamit olisivat selvät, mutta samalla slovenialainen saisi sen, mitä kipeimmin kaipaa – eikä Lehkosuolta saanut: vapaus tehdä omia ratkaisuja pallon kanssa.

– Kun saan pallon, saan tehdä omat ratkaisuni. Saan päättää kuljetanko, syötänkö vai lauonko – ei niin, että kun saan pallon niin oletus on, että pelaan sen aina ennalta määrättyyn paikkaan. Tällaista vastuuta ei saa, jos ei ole osoittanut aiemmin olevansa sen arvoinen, ja minun pitää osoittaa se jatkossakin. En saa mitään vapauksia, jos teen koko ajan virheitä.

Vapaus näkyy Valencicin pelissä. Hän on erityisen taitava löytämään tiloja keskikentän ja puolustuksen väleistä, ns. taskuista. Pallo jalassa, rintamasuunta kohti vastustajan maalia, ei Suomessa ole vaarallisempaa pelaajaa. Kun ympäriltä löytyy vielä ennen näkemätön katras tähtipelaajia Suomen mittakaavassa, on HJK:lla eväät hurjaan kauteen.

– Yksi syy palata oli se, että HJK pelaa Mestarien liigan karsinnassa. Sieltä on olemassa realistinen tie Konferenssiliigan lohkovaiheeseen. Sinne selviäminen on selvä tavoite meille. Meillä on todella kova joukkue ja raju kilpailu pelipaikoista.

Jo valmiiksi ison määrän pelaajia rohmunnut HJK kertoi vielä tällä viikolla Dylan Murnanen ja Sebastian Dahlströmin hankinnoista. Koskelan kädet tulevat olemaan täynnä vastuun tasapainottelussa.

– Toni on hyvällä tavalla todella vaativa valmentaja. Hän hyväksyy virheet, muttei sulata laiskottelua. Jokainen meistä ymmärtää, että täällä on kova kilpailu, joten kun saa mahdollisuutensa, se on pakko käyttää. Se on jokaisesta itsestään kiinni.