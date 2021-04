Podcast: SJK on paperilla vahva, mutta sortui karmeaan virheeseen – tämä seura voi nousta yllättäjäksi: ”Sehän on Hongan farmijengi”

Pallokerho jatkaa kauden ennakointia ottamalla käsittelyyn FC Lahden, HIFK:n, Hakan ja SJK:n.

Pallokerhon perinteinen kausiennakkosarja jatkuu ylimääräisellä maanantaijaksolla. Panelistit Ville Väänänen, Mikko Knuuttila ja Janne Oivio pureutuvat SJK:n, FC Lahden, HIFK:n ja Hakan kauden näkymiin. Seurat on rankattu tuoreen Urheilulehden erikoislehden sijoille 5–8.

Keskikastissa riittää jännitettävää, sillä pelissä ovat yläloppusarjan ja siten myös Eurooppaan oikeuttavien paikkojen kunnia. SJK on paperilla todella vahva, mutta käytännön tasolla sillä on isoja ongelmia. HIFK on mennyt täysin uusiksi, Haka puolestaan tuntuu lähes sulautuvan tapettiin. Mihin pystyy Lahti, joka vakuutti viime kaudella ja tukee nyt nousua kovilla konkarihankinnoilla?

Kuten ensimmäisessäkin osassa, panelistit käyvät ennakointiin väittelyn voimin. Yksi väittää seuran puolesta, toinen vastaan. Kolmas on erotuomarina.

Kausiennakon päätösjakso ilmestyy myöhemmin tällä viikolla. Silloin käsitellään Ilves, IFK Mariehamn, AC Oulu ja KTP.

Ennakon ensimmäisen osan voi kuunnella tästä.

Jos yllä oleva podcast-soitin ei näy selaimellasi, voit kuunnella lähetyksen täältä.

