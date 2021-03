Podcast: Pelastaako mikään KTP:tä Veikkausliigassa? Remontoitu Ilves kovien muutosten kourissa

Pallokerhossa keskustellaan eritoten KTP:stä ja Ilveksestä.

Kotkalainen KTP nousi kaikkien yllätykseksi viime kauden päätteeksi Veikkausliigaan. Nyt seuran pelaajistossa on vielä käynyt kova muutos. Pallokerhossa pohditaan, onko joukkue oikeasti parempi vai mahdollisesti heikompi kuin noustessaan?

Puheeksi otetaan myös Ilves, joka menetti monta runkopelaajaansa viime kauden jälkeen. Ilves on aiemmin sopeutunut menetyksiin, mutta sillä on silloin ollut muun muassa Lauri Ala-Myllymäen ja Diogo Tomasin johdolla pelillinen kivijalka, johon on ollut helppo tulla. Entä nyt, kun he ja moni muu ovat poissa?

