Podcast: HJK:n tähtihankinta on nerokas, vaikka hän ei pelaisi sekuntiakaan – Interin ja KuPSin hallittu muutos lupaa hyvää

HJK kohteli maalitykki Akseli Pelvasta kaltoin, Pallokerhossa pohditaan.

Jalkapallon Suomen cup käynnistyi viime viikonloppuna. Pallokerhossa jatketaan Veikkausliigan seurojen talviliikkeiden arviointia. Tällä kertaa suurennuslasin alla ovat viime kauden kärkiseurat HJK, KuPS ja Inter.

Lari Vesander, Mikko Knuuttila ja Janne Oivio pohtivat, ovatko Interissä ja KuPSissa nähdyt suuret muutokset osa hallittua prosessia vai dramaattisempi mullistus.

HJK:ta käsitellään kahdella tapaa. Ensimmäinen liittyy uransa päättäneeseen maalitykkiin Akseli Pelvakseen. Pelvas pelasi pitkään ja uskollisesti HJK:ssa, mutta sai harvoin seuralta samanlaista rakkautta tai arvostusta kuin mitä itse osoitti.

Siirtomarkkinoilla Klubi on ollut odotetun maltillinen, mutta kun hankinta on tehty, se on ollut iso. Erityisesti Filip Valencicin värvääminen on loistoveto, sillä se on oman vahvistumisen lisäksi pois kriittiseltä vastukselta. Valencic oli tiettävästi ehtinyt jo alustavasti sopia jatkavansa Interissä, kunnes HJK astui kuvaan.

