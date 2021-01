Veikkausliigan, Kansallisen liigan sekä miesten Ykkösen otteluohjelmat julkistettiin.

Miesten jalkapalloliigan eli Veikkausliigan kausi alkaa 10. huhtikuuta ja kauden päättävän eurolopputurnauksen runkopelipäiväksi on ilmoitettu 6. marraskuuta.

Miesten Ykkösen ja naisten pääsarjan eli Kansallisen liigan kaudet alkavat 17. huhtikuuta.

Veikkausliigassa pelataan runkosarja, jonka jälkeen kausi jatkuu kuuden parhaan joukkueen mestaruussarjalla ja kuuden huonoimman haastajasarjalla.

Runkosarjan päätöskierros on 11. syyskuuta, ja jatkosarjat pelataan 18. syyskuuta–16. lokakuuta. Niiden jälkeen pelataan eurolopputurnaus yhdestä europelipaikasta.

– Ohjelma on viikonloppupainotteinen. Kaikki viikonloput hyödynnetään, jos se on mahdollista, toimitusjohtaja Timo Marjamaa sanoi sarjan kotisivuilla, josta myös otteluohjelma kokonaisuudessaan löytyy.

Jalkapallosarjoja pelataan myös miesten EM-lopputurnauksen aikana kesä-heinäkuussa. Suomi on mukana EM-kisoissa.

– Pelikauden aikana pelataan kaikkiaan 31 kierrosta, ja kyseisen aikaikkunan aikana on 31 viikonloppua. Niistä viikonlopuista kolme on kokonaan maaotteluiden aikana, yksi juhannuksena ja kaksi EM-kisojen aikaan. Tästä johtuu, että joidenkin kierrosten runkopäivä on arkena, koska ei ole riittävästi viikonloppuja, Marjamaa sanoi.

Arkipelien alkamisajat ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kello 18.30.

– Viikonloppuisin pääpeliajat ovat lauantaina kello 17 ja sunnuntaina kello 18.30, mutta otteluita voi olla eri kellonaikaan, jotta päivän aikana on mahdollista seurata useampaa ottelua.

Liiga pyörähtää käyntiin 10. huhtikuuta täydellä kierroksella. Avauskierroksella pelataan ottelut HIFK–Honka, IFK Mariehamn–HJK, KuPS–Inter, SJK–Ilves, Haka–FC Lahti ja KTP–AC Oulu.

Kansallisen liigan kauden on määrä päättyä 9.–10. lokakuuta. Joukkueet pelaavat kymmenen joukkueen runkosarjan. Sen jälkeen joukkueet jaetaan ylempään ja alempaan loppusarjaan. Runkosarja päättyy 28. elokuuta, ja jatkosarjat käynnistyvät syyskuun alussa.

Viime kaudella kotimaisia jalkapallosarjoja sotki koronapandemia ja sen tuomat yleisörajoitukset. Kansallisen liigan mukaan otteluohjelmaan on jätetty tilaa mahdollisille pelisiirroille.

– Vastuullisuus on meidän prioriteettimme numero yksi tänäkin vuonna, Palloliiton kehityspäällikkö Heidi Pihlaja sanoi tiedotteessa.

Kansallisen liigan avauskierroksella pelataan 17. huhtikuuta PK-35 Vantaa–Åland United, HJK–JyPK, PK-35–TiPS sekä KuPS–HPS ja päivää myöhemmin Honka–Ilves.

Miesten Ykkösessä pelataan runkosarja, jota seuraavat ylä- ja alajatkosarjat. Runkosarjan päätöskierros on 29. elokuuta. Ykkösen avauskierros jakautuu ajalle 17.–20. huhtikuuta.

Avauspäivänä pelataan ottelut KPV–JIPPO, VPS–PK-35 sekä HJK Klubi 04–RoPS, päivää myöhemmin Jaro–MP sekä Gnistan–EIF ja 20. huhtikuuta TPS–MuSa.