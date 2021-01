HJK hankki nimekkään sveitsiläispuolustajan – kokemusta Serie A:sta

Joel Unterseenin sopimus kattaa ensi kauden.

Veikkausliigan hallitseva mestari HJK on tehnyt alkavan kauden kattavan sopimuksen sveitsiläisen Joel Unterseen, 26, kanssa. Untersee on pelipaikaltaan laitapuolustaja.

Untersee on pelannut Italian kakkostasolla Serie B:ssä yli 50 ottelua Bresciassa ja Empolissa. Kaudella 2018–2019 hän sai Empolissa tililleen kolme Serie A:n ottelua.

Unterseella on yli 50 ottelua takanaan myös Sveitsin liigassa, jossa hän on edustanut Vaduzia, FC Zürichiä ja Luganoa. Untersee on pelannut myös italialaisjätti Juventuksen nuorisojoukkueissa ja reservijoukkueessa sekä Sveitsin nuorisomaajoukkueissa.

Unterseella on Etelä-Afrikan ja Sveitsin passit. Viime kaudella hän pelasi Luganossa vain yhdessä Sveitsin liigan ottelussa.

HS uutisoi Unterseen siirrosta tiistaina ennen HJK:n virallista vahvistusta.