HIFK:n pitää saada ”se yksi jätkä” kammettua ulos tai muuten tilanne käy tukalaksi – pelaajahankinnat ovat jäissä kunnes ratkaisu syntyy

HIFK:n jatko Veikkausliigassa ei ole enää rahasta kiinni, mutta liigajoukkueen yhtiöjärjestelyt ovat kiinni neuvotteluista kiinalaisomistaja Lucas Chang Jinin kanssa.

HIFK:n neuvottelut kiinalaisomistaja Lucas Chang Jinin kanssa ovat yhä umpikujassa. Seuran Veikkausliiga-joukkuetta pyörittävän osakeyhtiön HIFK Fotboll Ab:n toimitusjohtaja Christoffer Perret kertoi Ilta-Sanomille torstaina, että seurajohto ja Lucas eivät ole vieläkään päässeet sopuun ehdoista, joilla Lucas luopuisi omistuksistaan osakeyhtiössä.

Tilanne on IFK:lle vaikea, koska seura ei halua jatkaa kiinalaisliikemiehen viitoittamalla tiellä. Tämän tapahtumiseksi HIFK etsi viime viikolla kuumeisesti uusia sijoittajia, joiden avulla Veikkausliiga-seuran kauden 2021 toteutuminen saatettaisiin turvata ja Lucas pakottaa ulos seurasta.

IS uutisoi viime viikolla, että HIFK haki 20 sijoittajan joukkoa, joista jokainen sijoittaisi ainakin 20 000 euroa seuraan. Perret sanoo nyt, että rahoitus on jo löytynyt sekä tulevan kauden pyörittämiseen että myös vanhojen velkojen kuittaamiseen.

Murheenkryyni on Lucas, joka haluaa lähtönsä ehtona HIFK:lta kuusinumeroisen summan. Liikemies paitsi sijoitti tuntuvan summan HIFK:hon ostettuaan yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista, hän myös antoi osakeyhtiölle lainan. Velat on kuitattava.

Pallokerhon tuoreessa jaksossa keskusteltiin HIFK:n tilanteesta. Keskustelu löytyy jakson loppupuolelta. Jos alla oleva soitin ei näy selaimellasi, voit kuunnella jakson tästä.

Ongelma ei ole siinä, että liikemies haluaisi väkisin pitää HIFK:sta kiinni. Lähtöhalut ovat selvät, mutta Lucas haluaa suuremman summan itselleen hyvityksenä lähdöstä kuin mikä on annetun lainan suuruus. HIFK ei puolestaan halua maksaa enemmän kuin sen olisi pakko.

– Miten tämän nyt diplomaattisesti sanoisi? Hän vaatii joko enemmän (kuin lainasumma) tai jotain muuta kuin rahaa. Meille annettu lainasumma on katto, jota emme ylitä. Kun hän tajuaa asian, tilanne on kaikille helpompi, Perret sanoo.

Osapuolet viestivät asian tiimoilta viimeksi torstaina. Kävi miten kävi, Lucasille on Suomen seikkailustaan tiedossa raskaat tappiot.

Perret kertoi Yle Urheilulle tiistaina, että seura jätti kaksi erillistä liigalisenssihakemusta maanantain takarajalla. Tämä liittyy seuran omistajuuskuvioihin. Yhdet paperit on tehty siltä pohjalta, että Lucas luopuu omistuksestaan ja HIFK jatkaa uusien sijoittajien voimin nykyisellä pohjallaan, jossa sarjapaikkaa hallinnoiva yhdistys vuokraa sarjapaikkaa HIFK Fotboll Ab:lle.

Toiset paperit on tehty siltä pohjalta, että yhdistys irtisanoo sopimuksen osakeyhtiön kanssa ja liigajoukkuetta aletaan pyörittää uudelta pohjalta. Tähän vaihtoehtoon joudutaan turvautumaan, jos Lucas ja HIFK:n muu johto eivät pääse irtaantumisesta yhteisymmärrykseen.

Tällöin yhdistys alkaisi ensi alkuun pyörittää liigatoimintaa, mutta uusi osakeyhtiö perustettaisiin ensi vuoden aikana. Sarjapaikan voisi vuokrata uudelle oy:lle kaudeksi 2022.

Vastattavaksi tulisivat luonnollisesti kaikki HIFK Fotboll Ab:n vastuut. Sen lisäksi, että velkaa Lucasille on ”pieni kuusinumeroinen summa” niin muita velkoja on myös kuusinumeroinen summa. Perret sanoo, että näiden kattamiseksi on olemassa rahoitus.

– Rahoitus on selvä, kunhan saataisiin tämä yksi jätkä ulos. Sitten painetaan nappia, maksetaan laskut ja putsataan pöytä. En halua, että uuden sijoittajaryhmän rahat menevät vanhojen velkojen kuittaamiseen vaan siihen, että rakennetaan uutta. Mutta noin muutenkaan eihän kukaan laita rahoja meidän tilille, kunnes tilanne Lucasin kanssa on ratkennut.

Pahimmillaan HIFK:ta uhkaa sarjapaikan menettämisen ja se, että seura joutuisi aloittamaan uudelleen alemmalta sarjatasolta. Tällöin osoite hyvin todennäköisesti olisi Kolmonen, jossa pelaa HIFK:n kakkosjoukkue.

Perretin mukaan rahoituksen löytyminen nopeasti tarkoittaa sitä, että talouden puolesta tämä katastrofivaihtoehto on vältetty. Viimeistä sanaa ei voi kuitenkaan sanoa, kunnes lisenssi on myönnetty, ja se saattaa vaatia hieman pitkämielisyyttä lisenssikomitealta.

Perret on kutsuttu joulukuun alkupuolella tapaamiseen lisenssikomitean kanssa.

Neuvotteluvääntö vaikeuttaa merkittävästi kauden 2021 suunnittelua. Pelaajaneuvottelut ovat täysin jäissä kunnes tilanne ratkeaa. Seura kartoittaa uusia pelaajia mutta ei tee sopimuksia – toisin sanoen kilpailijat pääsevät poimimaan parhaat pelaajat päältä.

– Urheilutoimenjohtaja Mika Lönnström rakentaa ensi kauden joukkuetta, mutta vielä emme voi tehdä sopimuksia. Lisäksi pitää saada tarkka selvyys siitä, millaiseen budjettiin rahoittajat ovat ensi kaudella valmiita.

Vähintään 15 sopimusta on oltava koossa tammikuun loppuun mennessä lisenssiehtojen täyttämiseksi, mutta käytännön tasolla asioiden pitää olla selvillä jo paljon aiemmin, jos seura haluaa valmistautua uskottavasti uuteen kauteen.

Oma näytelmänsä on uusien sijoittajien ja HIFK:n johdon väliset neuvottelut siitä, mitä sijoitetulla rahalla saa. Osa uusista sijoittajista haluaa esimerkiksi paikan hallituksessa tai muuta sanavaltaa. Osa on mukana vain tukeakseen. Nämäkin asiat on ratkaistava ennen kuin viimeisistä yksityiskohdista päästään sopuun ja ”uusi” HIFK voi aloittaa tiensä kohti kautta 2021.