Futis-HIFK käy omistajansa kanssa kuumia neuvotteluja suurista summista – menevätkö rahahanat kiinni?

Kiinalaisomistaja haluaa lisää vaikutusvaltaa veikkausliigaseura HIFK:ssa. Seura voi tarvita nopeasti uusia rahoittajia.

Veikkausliigajoukkue HIFK:n pääomistaja Lucas Chang Jin haluaa muutoksia hänen ja seuran väliseen sopimukseen siitä, mihin omistajan vaikutusvalta seurassa ulottuu. HIFK:n toimitusjohtaja Christoffer Perret kertoi asiasta Ilta-Sanomille.

Kiinalaissijoittaja Lucas omistaa yli 50 prosenttia HIFK Fotboll Ab:stä.

– Tämän kauden (2020) joukkueen rakentamisessa päärahoittajana hän on määritellyt aika paljon budjetin ja millaisia pelaajia hän haluaa joukkueeseen – pelaajia, joiden arvo voi nousta ja joita voi myydä eteenpäin. Käytännössä (urheilutoimenjohtaja) Mika Lönnström on saanut joitakin pelaajia, joita halusi. Ja Lucas joitakin, joita hän on halunnut, Perret kertoo.

Lucas ei halua jatkaa osapuolten välistä yhteistyötä nykyehdoin. Kuten Palloliiton sääntöihin kuuluu, HIFK:n sarjapaikkaa ei hallinnoi osakeyhtiö vaan yhdistys.

Yhdistys asetti rajat Lucasin vaikutusvallalle IFK:ssa ennen yhteistyöhön suostumista.

Perret painottaa, ettei HIFK suostu mihin ehtoihin tahansa liikemiehen tarjoaman rahoituksen jatkumisen turvaamiseksi.

– Minun tehtäväni on arvioida olemassa olevia vaihtoehtoja eikä vain sitä, mikä olisi kivaa. Jos arvio on, että molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyön jatkamisesta, silloin jatkamme sitä. Mutta juuri nyt yhteistyö ei ole rahoittajan silmissä yhtä kiinnostavaa kuin se oli aiemmin. Mutta meillä on tiukka sopimus, jottemme myy sieluamme. Jos rahoitus loppuu, hänen ostamansa osakkeet siirtyvät takaisin meille, Perret huomauttaa.

HIFK:n veikkausliigajoukkueen taloustilanne on tukala, ja lähipäivinä käydään merkittäviä keskusteluja sen välittömästä tulevaisuudesta. Seuran on turvattava rahoitus ensi kauden läpiviemiseksi.

Vaihtoehdot ovat joko yhteistyön tiivistäminen tanskalaisen pääsarjaseura Vejlen kanssa, jonka taustalla Lucas vaikuttaa vahvasti, tai jatkaminen uusien sijoittajien voimin erillään pääomistajasta.

Ilta-Sanomat uutisoi maanantaina, että HIFK lähestyi sähköpostitse osakkeenomistajiaan.

IS on nähnyt kopion osakkeenomistajille lähetetystä viestistä, jossa kerrotaan, että koronapandemia ”on muuttanut myös nykyisen pääomistajamme näkemyksiä tulevaisuudesta HIFK:n suhteen”.

Muille osakkeenomistajille kuin Lucasille lähetetyssä sähköpostissa Perret tiedustelee omistajien kiinnostusta lähteä rahoittamaan seuraa ilman Lucasia.

Osakkeenomistajat pitävät aiheen tiimoilta kokouksen keskiviikkona. Ratkaisuilla on kiire, sillä liigalisenssihakemus on jätettävä Veikkausliigalle maanantaina 16. marraskuuta.

Toisin sanoen jos aitoa halua rahoittaa HIFK:ta on, se on sanottava ennemmin eikä myöhemmin.

Muussa tapauksessa todennäköisin vaihtoehto on jatkaminen Lucasin kanssa. Se tarkoittaisi yhteistyön ehtojen kiristymistä kiinalaisomistajalle suotuisampaan suuntaan.

– Jos olisin sitä mieltä, että tämä olisi pelkästään hyvä asia, niin sitten en olisi varmaan kutsunut tällaista kokousta koolle, Perret alleviivaa.

Kiinalaistanskalaisen yhteistyön jatkaminen tarkoittaisi käytännössä todennäköisesti sitä, että pelaajaliikenne Vejlen ja HIFK:n välillä kasvaisi entisestään. Viime kaudella Vejlestä oli IFK:ssa lainalla neljä pelaajaa.

Lucas halunnee HIFK:hon mahdollisimman paljon nuoria pelaajia, joilla olisi jälleenmyyntiarvoa mahdollisen läpimurron jälkeen. Tämä toisi hänelle palautusta sijoitukselleen.

Yksi yhteistyön onnistumisista on hyökkääjä Luis Henrique. Brasilialainen hyökkääjä onnistui hyvin IFK:ssa 2019 ja solmi sen jälkeen sopimuksen Vejlen kanssa vain palatakseen Helsinkiin lainalle.

Vejle kutsui Henriquen kesällä takaisin Tanskaan ja toivoo brassista uutta tanskalaisseuran runkopelaajaa, kunhan tämä kuntoutuu loukkaantumisesta.

– Se on yksi tulkinta, että yhteistyön jatkuessa menisimme vielä enemmän Lucasin filosofian mukaan. Tänään (tiistaina) viimeksi keskustelimme hänen kanssaan ensi kauden budjetista. Me olemme sanoneet, mikä meille sopii ja mikä ei.

Perret myöntää, että tilanne on erittäin haastava.

– Nyt keskustellaan siitä, onko tärkeämpää voittaa mitaleja vai että jotkut saavat peliaikaa ja pysymme sarjassa. Rahoittaja päättää, millaisella budjetilla ja riskillä kauteen lähdetään. Ne luvut, mistä olemme puhuneet, ovat päättynyttä kautta matalampia.

Perretin mukaan ensi kauden budjetista on olemassa selkeästi erilaisia vaihtoehtoja. Pelaajabudjetti asettunee 400–650 000 euron välille. Viime kaudella se oli 750 000. Tämän vuoden taloudellinen tulos oli koronan painamana Perretin mukaan ”erittäin huono”.

Hän uskoo, että jo kohtalaisella panostuksella seura voisi ensi kaudella taistella mitaleista.

– Tappioluvut olemme pitkälti kuitanneet Lucasin tähänastisilla investoinneilla, Perret väittää.

– Nyt puhutaan siitä, miltä tulevaisuus näyttää. Emme voi lähteä vuoteen 2021 niin, että tili on tyhjä ja pari laskua on maksamatta. Meillä pitää olla puskuria, jolla rakentaa ensi kauden joukkue.