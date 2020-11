Viisi pointtia Veikkausliigan kaudesta – tulevaisuutta varjostaa suuri kysymys: ”Vieläkö ammattilaispelaajia?”

Veikkausliigan ehkä erikoisin kausi koskaan päättyi tutun joukkueen juhliin. Entä ketkä nousevat liigasta EM-kisakoneeseen?

Koronavirus tuli, HJK on mestari ja RoPS lähti. Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki niputtaa päättyneen Veikkausliigan kauden 2020 viidellä nostolla ja arvioi kaikki joukkueet.

1. Ei yllätyksiä

Veikkausliigassa painettiin läpi kausi, jollaisesta kenelläkään ei ollut aiempaa kokemusta eikä osaamista. Koronaviruksen tuomista haasteista huolimatta lopputulos eli sarjataulukko on ennakkokaavailujen mukainen.

Kärkinelikosta HJK, Inter, KuPS ja Honka ei yllättäjää löydy. Lisäksi sarjan neljä alinta joukkuetta olivat odotusten mukaisesti IFK Mariehamn, Haka, TPS ja RoPS.

2. Ansaittu mestari

Kauteen isoin satsauksin lähtenyt HJK oli ansaitusti Veikkausliigan mestari ja onnittelut siitä Helsinkiin. Liigan loppusarjojen pelaamatta jättäminen harmittaa varmaankin eniten Turussa (TPS) ja Tampereella (Ilves). TPS:llä jäi taka-ajo suoran säilyjän paikalle kesken ja Ilves jäi niukasti ensi kauden europelien ulkopuolelle.

3. Kotimaiset osaajat

Maali- ja syöttöpörssin kärjessä nähdään yleensä paljon ulkomaalaisia pelaajia. Nyt näiden tilastojen kärkinimet ovat kotimaassa kasvaneita pelimiehiä. Maalikuninkaaksi kruunattiin HJK:n Roope Riski, joka osui liigakaudella 16 kertaa. Eniten maalisyöttöjä jakoi Ilveksen Felipe Aspegren, kahdeksan.

HJK:n Roope Riski voitti kauden maalikuninkuuden.­

Tehojen löytyminen kotimaisista voimista on hyvä suuntaus – varsinkin, kun pelin taso ei ole laskenut vaan ennemminkin noussut.

4. Veikkausliigasta EM-kisoihin?

Huuhkajiin ja vuoden 2021 kisakoneeseen on mahdollista ponnistaa myös Veikkausliigasta. Kiitos tästä päävalmentaja Markku Kanervalle ja hyville pelaajille, joista voi poimia esimerkiksi HJK:n Rasmus Schüllerin, Nikolai Alhon ja Daniel O’Shaughnessyn sekä kesken liigakauden KuPSista Saksaan siirtyneen Ilmari Niskasen.

Nouseeko keväällä 2021 vielä uusia nimiä kisakoneeseen?

5. Huoli huomisesta

Kaikkien seurojen talous on kärsinyt kovia koronakaudella 2020. Tästä varmaankin selvitään vielä kunnialla eteenpäin, mutta mitkä ovat lähitulevaisuuden päänäkymät? Pelataanko Veikkausliigaa vielä ammattipelaajilla, kuinka moni pelaaja saa jatkosopimuksen, voiko pelaajien palkoista vielä tinkiä? Avoimia kysymyksiä on paljon.

Joukkue joukkueelta

HJK juhli ykkösenä. Mestaruuspatsasta nostamassa päävalmentaja Toni Koskela.­

1. HJK (48 pistettä): Iso panostus kauteen tuotti odotetun tuloksen. Klubi voitti tuplan eikä enempää ollut tarjollakaan. Hyvä valmennus, hyvät pelaajat, hyvä ilmapiiri ja työmoraali yleensä tuottavat jalkapallossa loistavan tuloksen, niin nytkin.

2. Inter (41 p.): Jose Riveiron joukkueen pelillinen taso oli jälleen erinomainen. Heikko jakso elokuun lopun TPS-tappion jälkeen kuitenkin pudotti joukkueen pois mestaruustaistosta. Hyökkääjä Filip Valencic saapui Turkuun liian myöhään mestaruustaistoa ajatellen, mutta hopeasijankin saavuttaminen oli Interiltä oli hieno suoritus.

3. KuPS (41 p.): Viime vuoden mestarijoukkueessa tapahtui isoja muutoksia. Muutos huomioiden kokonaisuus oli erinomainen. Hienot europelit ja mitali ovat enemmän kuin moni Kuopiossa uskalsi ennen kautta odottaa. Jos Ilmari Niskanen olisi pelannut kauden loppuun Kuopiossa, missä mestaruutta juhlittaisiin?

Taso ei putoa ensi vuonnakaan, kun uudeksi päävalmentajaksi tulee kokenut Simo Valakari.

4. Honka (37 p.): Hidas ja tehoton hyökkäyspelaaminen ei oikeuttanut mitaleille tänä vuonna. Neljäs sija ja europaikka saatiin, joten tulokseen voidaan olla suht tyytyväisiä. Mielenkiintoista on nähdä miten kauden 2021 joukkue rakennetaan. Seuran omat nuoret saivat tänä vuonna todella vähän vastuuta liigapeleissä.

5. Ilves (36 p.): Vahva juniorityö alkaa näkyä edustusjoukkueessa saakka. Aiemmin Ilves toi lahjakkuuksia Tampereelle muualta. Nyt tätä liikennettä voidaan pienentää ja keskittyä omiin poikiin. Loistavaa työtä Ilves! Europaikka jäi harmittavan lähelle.

6. FC Lahti (32 p.): Uusi valmennus ja uudet kujeet. Lahti oli keskikastin sijoituksesta huolimatta pelillisesti mielenkiintoinen ja monipuolinen joukkue. Lisäksi nuorille pelaajille annettiin hyvin vastuuta, mikä näkyi heidän kehittymisenään kauden aikana. Jasin Assehnoun oli yksi selkeä onnistuja.

Suomen nuorten maajoukkuemies Jasin Assehnoun pelasi hienon kauden FC Lahdessa.­

7. SJK (29 p.): Pelillisesti heikko talvikausi. Liigakauden alkukin oli katastrofi. Onneksi seurajohdon maltti riitti ja päävalmentaja Jani Honkavaara sai kaipaamansa ajan kurssin kääntämiseksi. Pelaaminen ja tulos saatiin kohtalaiselle tasolle syksyä kohden. Ensi vuonna on aika palata kärkitaistoon mukaan.

8. HIFK (28 p.): Veikkausliigalle on hienoa, että HIFK on sarjassa mukana. Tämä joukkue kiinnostaa ihmisiä myös Kehä III:n ulkopuolella. Stadin derbyt ovat myös iso bonus liigalle. Herää kuitenkin kysymys mihin suuntaan tätä perinteistä seuraa halutaan kehittää ja minne se on matkalla?

9. IFK Mariehamn (23 p.): Joukkueessa oli paljon pelaajamuutoksia ja uusi valmentaja. Joukkuepelaamista ei saatu kuntoon missään vaiheessa kautta ja tulos oli sen mukainen. Käytännössä aivan uudelle tasolle noussut Albion Ademi piti joukkueen yksin Veikkausliigassa. Hän oli koko liigan maalipörssin kakkonen 14 osumallaan.

10. Haka (22 p.): Ykkösessä loistanut joukkue joutui liigassa uuden haasteen eteen. Joukkueen puolustuspelaaminen ei ollut liigatasoa, joten kauden aikana hankittiin uusi maalivahti ja toppari. Lisäksi Teemu Tainion avuksi valmennukseen tuli Sami Hyypiä. Eteenkin puolustuspelaaminen parani ja liigapaikka saatiin varmistettua. Tavoite saavutettiin ja katse siirretään jo kauteen 2021.

Jonatan Johansson tuli TPS:n valmentajaksi kesken kauden ja sai käännettyä joukkueen kurssia.­

11. TPS (21 p.): Haastavan valmennustehtävän kesällä vastaanottanut ”Tintti” Johansson sai käännettyä perinneseuran pelaamisen parempaan suuntaan kuin alkukaudesta oli nähty. Aika ei kuitenkaan riittänyt, ja edessä odottavat tiukat karsintapelit. Liigapaikan säilyttäminen olisi mestaruus viime vuosien hissijoukkueelle.

12. RoPS (5 p.): Kausi oli todella raskas Pohjois-Suomen joukkueelle. Joukkueen kapea pelaajamateriaali ja avainpelaajien loukkaantumiset tekivät valmentaja Vesa Tauriaisen tehtävästä mahdottoman. Pelaaminen ei parantunut valmentajaa vaihtamallakaan, joten RoPS hakee jälleen uutta alkua Ykkösestä.