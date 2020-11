Veikkausliigan kausi päättyi – TPS joutuu karsintaan, Inter nousi maalierolla hopealle

TPS joutuu karsimaan sarjapaikastaan.

Koronaviruksen typistämä jalkapallon Veikkausliigan kausi päättyi HJK:n kultajuhliin. HJK oli varmistanut mestaruutensa jo aiemmin, mutta muiden mitalien tilanne oli auki ennen päätöskierrosta.

KuPS hävisi vieraissa TPS:lle 2–3, ja Inter ylsi 1–1-vierastasapeliin HJK:ta vastaan. Tulosten seurauksena Inter ja KuPS päätyivät 41 pisteeseen, mutta Inter nappasi hopean paremman maalieron turvin. KuPS jäi pronssille, ja Honka sijoittui neljänneksi. HJK keräsi 48 pistettä.

TPS joutuu karsimaan sarjapaikastaan. RoPSin putoaminen oli varmistunut jo aiemmin.

Suora nousija ei vielä ratkennut

Suora nousija Veikkausliigaan ratkeaa vasta Ykkösen päätöspeleissä sunnuntaina, sillä sarjassa toisena oleva KTP voitti keskiviikkona vieraissa VPS:n 4–2. KTP on kolme pistettä sarjakärkeä AC Oulua perässä, ja sunnuntaina Oulu kohtaa kotonaan MP:n ja KTP vieraissa Jaron.

VPS johti ottelua 2–0. mutta suoran nousun osalta pakkovoittoa tarvinnut KTP kiri komeasti ohi ja voittoon. KTP:n lähtökohta sunnuntaihin on sarjan kakkostilan eli nousukarsintaan johtavan sijoituksen kannalta hyvä, sillä kolme pistettä KTP:tä perässä olevan Jaron maaliero on selkeästi kotkalaisia huonompi. KTP:n maaliero on myös AC Oulua parempi.