HJK juhlii Suomen mestaruutta Maarianhaminassa: ”Kokis Zero ja pitsaa” – katso ottelun huippuhetket!

Viiksipitoinen HJK varmisti mestaruutensa sunnuntaina Ahvenanmaalla. Jättijuhlat odottavat vasta kotona.

IFK Mariehamn–HJK 0–5

Helsingin Jalkapalloklubi varmisti jalkapallon miesten Suomen mestaruuden kierros ennen veikkausliigakauden loppumista murskaamalla IFK Mariehamnin Ahvenanmaalla tylysti 5–0.

Mestaruus oli seuralle numero 30 eli helsinkiläiset saavat logoonsa himoitsemansa kolmannen tähden uuden kymmenluvun täyttymisen kunniaksi.

Tähtiä väliaikaisemmaksi jää näkymä varsin viiksekkäästä joukkueesta. Useiden pelaajien ylähuulia koristivat viikset Movemberin hengessä jo sunnuntaina, marraskuun ensimmäisenä päivänä.

– Luulen, että minulla oli viikset ekana, sitten ”Rade” (Rasmus Schüller) näki, että onpa komeat ja lähti matkimaan. Ei se ollut mikään sovittu juttu. Minulla ja Radella ovat parhaat, iloinen hyökkääjä Roope Riski heitti puhelimitse Maarianhaminasta.

Viiksitempaus kertoo myös helsinkiläisten vahvasta joukkuehengestä, joka oli yksi tärkeä tekijä mestaruusjahdissa.

– Henki on ollut yksi meidän vahvuuksistamme. Olemme olleet hyvinä hetkinämme todella vahvoja ja päässeet huonojen yli nopeasti, Riski sanoi.

Hän iski sunnuntaina IFK Mariehamnin verkkoon 0–2- ja 0–3-maalit, joilla Klubi karkasi lopullisesti kohti kultaa. Joukkueelle olisi riittänyt mestaruuden varmistamiseksi tasapelikin, mutta mitään ei jätetty sattuman varaan.

HJK:n Roope Riski (maassa) teki kaksi maalia mestaruuden ratkaisseessa ottelussa.­

– Mestarin näköinen esitys. Fiilikset ovat ihan uskomattomat. Aika harvoin Suomessa päästään juhlimaan tuplamestaruutta, Riski sanoi viitaten HJK:n aiempaan cupvoittoon tällä kaudella.

Riski on tehnyt tällä kaudella 16 liigamaalia ja on vahvasti kiinni maalikuninkuudessa.

– Lähdin kauteen joukkueen tavoitteet edellä. Itselläni oli vain mestaruus mielessä. Maalimäärä taas oli sellainen, mikä pitää ollakin pelatessa HJK:n hyökkääjänä.

29-vuotias Riski on voittanut aikaisemmin yhden Suomen mestaruuden: SJK:ssa vuonna 2015.

– Silloin tulimme vähän kuin puskista mestariksi. Nyt odotukset Klubissa olivat todella kovat seuran heikon viime kauden jälkeen. Tällä kaudella oli suuremmat paineet (kuin 2015) – myös itsellä.

HJK:n kapteeni Nikolai Alho pääsi nauttimaan Suomen mestaruudesta jo viidettä kertaa urallaan. Hän on voittanut kaikki kultansa Klubissa.

Tämä mestaruus nousee hänellä kärkipäähän – ehkä jopa ykköseksi.

– Nousee ainakin tosi lähelle 2014:ää, jolloin kirsikkana kakun päälle tuli lohkopaikka Euroopan liigassa. Nyt itselläni oli isompi rooli kuin silloin. On ollut suuri kunnia saada toimia tämän joukkueen kapteenina, Alho sanoi puhelimitse.

HJK esitti pienen voitontanssin varmistettuaan mestaruutensa Maarianhaminassa.­

Myös Alho kehui joukkuehenkeä, joka on näkynyt kentällä ja kentän ulkopuolella.

– Meininkimme oli ihan erilainen kuin vaikkapa viime kaudella. Heti, kun Koskelan Toni tuli valmentajaksi (toukokuussa 2019), hän alkoi ajaa meille aggressiivista, eteenpäin menevää jalkapalloa.

– Työmoraalimme on ollut vahva, ja Koskela on järjestänyt meille oheistoimintaa myös kentän ulkopuolisella ohjelmalla. Joukkue on hitsautunut tosi hyvin yhteen, Alho kertoi.

Tuoreet mestarit palaavat kotiinsa manner-Suomeen vasta myöhään maanantai-iltana hankalien kulkuyhteyksien takia.

Panetteko rauhallisen Maarianhaminan nyt aivan sekaisin juhlillanne?

– Kokis Zerolla ja pitsalla mennään. Keskiviikkona on vika kotipeli faniemme edessä ja sitten juhlitaan, Riski vastasi.

– Syödään, nautitaan ja vähän juhlitaan. Isommat pippalot ovat sitten keskiviikkona vikan pelimme jälkeen kotona, Alho komppasi.

Roope Riski (kesk.) on ollut tällä kaudella pitelemätön.­

27-vuotiaan kapteeni Alhon kausi ei lopu vielä liigakauden viimeiseen kierrokseen keskiviikkona.

Hän on noussut vakiopelaajien joukkoon A-maajoukkueessa eli Huuhkajissa, joka jatkaa taistelua Kansojen liigan lohkovoitosta marraskuun puolivälissä vierasotteluissa Bulgariaa ja Walesia vastaan.

– On jälleen suuri kunnia, jos minut valitaan niihin peleihin. Tavoitteeni on olla pitkään maajoukkueessa, Alho sanoi.