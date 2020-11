Tämän takia HJK on Suomen mestari – asiantuntijan viisi pointtia

Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki nostaa esiin viisi pointtia HJK:n Suomen mestaruudesta.

Helsingin Jalkapalloklubi varmisti sunnuntaina 30. Suomen mestaruutensa miesten sarjoissa. Se voitti IFK Mariehamnin vieraissa maalein 5–0 ja karkasi liigassa tavoittamattomaan kuuden pisteen johtoasemaan ennen kauden viimeistä kierrosta.

Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki taustoittaa HJK:n mestaruutta viidellä pointilla.

1. Lähtölaukaus

Lähtölaukaus tähän kauteen ammuttiin jo totaalisesti epäonnistuneen viime kauden jälkeen (sija viisi 2019). HJK tarvitsi epäonnistumisen muutoksen vauhdittamiseksi. Tajuttiin, ettei samalla tavalla voi enää pelata.

Suurimman hinnan maksoi päävalmentaja ”Bana” (Mika) Lehkosuo. Ottamatta kantaa Lehkosuon kykyihin nyt vain haluttiin uutta. Toni Koskela tuli uudeksi päävalmentajaksi jo kesken viime kauden, ja silloiset pelaajat saivat vielä uuden näyttömahdollisuuden.

2. Uusi tarina

Pelaajaruletti lähti pyörimään täksi kaudeksi. Ovet kävivät erittäin raskaasti ulospäin – esimerkiksi koko maalivahtiosasto meni uusiksi. Pelaajien poistaminen on aika yksinkertaista, mutta mitä hankitaan tilalle?

HJK:lla oli selkeä suunta ja se tiesi todella tarkasti mitä halusi. Se hankki juoksukykyisiä pelaajia.

Maalikuninkuuden todennäköisesti voittava Roope Riski ja Huuhkajien matkassa EM-kisoihin pyrkivä Rasmus Schüller olivat isoja profiilihankintoja. Lisäksi seura palkkasi hyviä ulkomaalaisia – heti kärkeen kilpailijaltaan mestari-KuPSista pakki Luis Murillon.

Huippuhetket mestaruuden ratkaisseesta ottelusta:

3. Uusi hyvä valmennus

Seura antoi Koskelalle mahdollisuuden koota oma valmennustiiminsä. Tänä päivänä kukaan valmentaja ei pärjää enää yksin. Klubissa eri valmentajien työnjako varmasti toimii, koska joukkueen toiminta näyttää ulospäin erittäin sujuvalta.

Tiimissä ovat olleet esimerkiksi ex-huippupelaaja Mika Väyrynen, sittemmin RoPSin päävalmentaksi siirtynyt Mikko Mannila, ja maalivahtivalmentajana vaikuttaa urallaan kuusi mestaruutta voittanut ja lähes 300 liigaottelua pelannut Ville Wallén.

4. Ilmapiiri

Käytännössä kaikki, mikä seurasta on huokunut ulos kauden aikana on ollut positiivista: pelaajien kehonkieli, eleet... jopa haastatteluista on aistinut joukkueen hyvän ilmapiirin.

Yksi esimerkki nähtiin lokakuun alussa voitetun Suomen cupin finaalin jälkeen: Koskela sai kesken tv-haastattelun pelaajilta juomat niskaansa. Nähtiin, että kaikki kuuluvat joukkueeseen hyvähenkisesti. Hyvä ilmapiiri loi pohjat hyvälle tekemiselle.

5. Miksi juuri nyt?

HJK halusi voittaa Suomen mestaruuden todella kipeästi juuri tänä vuonna. Miksi? Asia liittyy varmasti ensi vuoteen, uuteen eurokilpailuun eli Konferenssiliigaan (Euroopan jalkapalloliiton Uefan kolmoskilpailu Mestarien liigan ja Euroopan liigan jälkeen).

Ehkä isojen investointien taustalla oli tieto, että mestaria voi odottaa hyvä palkinto ensi vuonna. Varmaa tietoa ei ole, mutta haju on, että tänä vuonna satsattiin myös tulevaan eurokilpailuun – jossa on tarjolla rahaa.

Mestarit juhlivat.­

Yksi jäljellä

Veikkausliigan kauden viimeinen kierros pelataan keskiviikkona 4. marraskuuta.

Alun perin ohjelmassa olivat myös loppusarjat, mutta nämä peruutettiin koronaviruksen takia ja kauden loppusijoitukset määräytyvät runkosarjan perusteella.