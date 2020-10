Video: TPS:n toivo karsinnan välttämisestä elää – SJK kaatui Ääritalon maalilla

TPS voitti SJK:n Mika Ääritalon maalilla.

Turun Palloseura säilytti lauantaina teoreettisen mahdollisuuden välttää karsintapelit jalkapallon Veikkausliigassa, kun se voitti kotikentällään SJK:n 1–0 ja nousi kahden pisteen päähän IFK Mariehamnista.

TPS:n suora säilyminen liigassa edellyttää, että maarianhaminalaiset häviävät molemmat jäljellä olevat ottelunsa ja TPS voittaa päätöskierroksella jo mitalin varmistaneen Kuopion Palloseuran.

– Mielestäni pelimme kulki suunnitelman mukaan. Olemme syksyn aikana parantaneet otteitamme, ja pieni toive jäi vielä elämään, tiivisti TPS:n päävalmentaja Jonatan Johansson.

TPS:n voittomaalin iski toisen jakson alussa konkarihyökkääjä Mika Ääritalo, joka runsas viikko sitten saavutti 300 liigaottelun rajapyykin. Tähän kauteen uransa päättävä 35-vuotias Ääritalo katkaisi Niko Markkulan huolimattoman palautuksen maalivahdille ja sijoitti pallon varmasti Walter Viitalan selän taakse.

SJK:n päävalmentajan Jani Honkavaaran mukaan joukkueella ei ollut asennoitumisvaikeuksia, vaikka ottelu oli seinäjokisille merkityksetön.

– Olimme pelissä hyvin mukana, mutta Tepsin maalin jälkeen meiltä vain bensa loppui, Honkavaara totesi.

TPS:llä on 18 pistettä ja yksi ottelu jäljellä, kun sarjassa edellä olevalla IFK Mariehamnilla pisteitä on 20 ja pelejä vielä kaksi. IFK Mariehamn kohtaa sunnuntaina kotonaan HJK:n ottelussa, jossa HJK:lla on mahdollisuus varmistaa mestaruus. Kauden päätöskierroksella ensi keskiviikkona IFK kohtaa vieraissa Hakan ja TPS kotonaan KuPSin.