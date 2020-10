HJK:n päävalmentaja Toni Koskela helpottui Veikkausliigan päätöksestä – ”Epätietoisuus on ollut pahinta”

HJK voi varmistaa liigamestaruutensa sunnuntaina Maarianhaminassa.

HJK juhli lokakuun alussa Suomen cupin voittoa. Se on vahvoilla myös Veikkausliigan mestariksi. Päävalmentaja Toni Koskela kuvassa oikealla.­

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela on tyytyväinen siihen, että kauden loppuohjelma on nyt selvillä. Veikkausliiga tiedotti torstaina kauden loppumisesta runkosarjaan.

– Päätös – olisi se ollut suuntaan tai toiseen – on helpotus, koska epätietoisuus on ollut tässä pahinta, Koskela sanoi.

Alun perin Veikkausliigassa piti pelata vielä ylä- ja alaloppusarjat, mikä olisi tarkoittanut viittä täyttä lisäkierrosta runkosarjan jälkeen.

Runkosarjan viimeistä kierrosta on jo jouduttu siirtämään viime aikoina eri seuroissa varmistuneiden koronavirustartuntojen takia. Näillä näkymin kierros pelataan ensi keskiviikkona eli 4. marraskuuta.

Viimeisimpien liigassa vaikuttavien koronakaranteenien takia loppusarjat olisi päästy aloittamaan vasta 19. marraskuuta.

Viiden loppusarjakierroksen sovittaminen annettuun aikaikkunaan (kauden ehdottomaksi takarajaksi asetettu 30. marraskuuta) olisi vetänyt tiukoille – lisäksi riski uusista koronatartunnoista elää koko ajan.

– Henkilökohtainen mielipiteeni on, että nykyisessä (korona)tilanteessa olisi ollut epärealistista pelata vielä seitsemän peliä. Lisäksi kohta eletään marraskuuta, säät voivat muuttua nopeasti, ja nurmet alkavat olla huonossa kunnossa, Koskela sanoi.

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela.­

Valmentaja muistutti myös urheiluun liittyvistä terveysriskeistä.

– Pelaajilta olisi vaadittu tosi paljon. He olisivat joutuneet pelaamaan seitsemän ottelua 21 päivässä. Olisi aika suoritus pystyä vetämään ne läpi.

Helsinkiläiset ovat harjoitelleet viime viikot kovaa. He olivat valmistautuneet siihen, että kausi jatkuisi syvälle marraskuuhun. Hyvästä harjoittelusta huolimatta peliruuhka olisi koetellut.

– Loukkaantumisriskit olisivat kasvaneet, ja pahimmassa tapauksessa joku olisi voinut loukkaantua pahasti. Jollakin pelaajalla voi olla sopimus loppumassa ja jos hän loukkaantuisi pahasti, se voisi vaikuttaa merkittävästi hänen työtilanteeseensa.

Päätös kauden lopettamisesta runkosarjaan nosti HJK:n entistäkin selvemmäksi mestarisuosikiksi.

Klubi johtaa sarjaa kolmen pisteen erolla KuPSiin. Sillä on jäljellä kaksi ottelua, KuPSilla yksi. Lisäksi HJK:n maaliero on 17 maalia parempi kuin kuopiolaisilla.

– Teoriassa kaikki on tietysti vielä mahdollista, mutta toki olemme hyvässä asemassa, Koskela sanoi.

HJK voi varmistaa mestaruutensa sunnuntaina vierasottelussa IFK Mariehamnia vastaan. Sille riittää kultaan pistekin ottelusta.

– Kun runkosarjassa pelataan 22 peliä, jokainen on kohdannut toisensa kahdesti. Tähän kauteen on mahtunut paljon. Tärkeimmän mittarin eli sarjataulukon perusteella olemme selvässä etulyöntiasemassa, ja esimerkiksi Instatin tilastojenkin mukaan me olemme olleet selkeästi vahvin joukkue, Koskela sanoi.

Karsijan paikalla olevalla TPS:llä on vielä pieni mahdollisuus parantaa sijoitustaan. RoPS on varmuudella liigakauden jumbojoukkue.