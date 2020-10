Loppusarjojen peruminen ajoi TPS:n ahtaalle – myös karsintaottelut arveluttavat: ”Onhan tämä tilanne aika kova”

Veikkausliiga päätös lopettaa kausi runkosarjaan asetti karsijan paikalla olevan TPS:n hankalaan asemaan.

Jalkapallon Veikkausliiga teki torstaina kovan päätöksen ja päätti lopettaa kauden 22 ottelun runkosarjaan. Viiden ottelukierroksen mittaiset loppusarjat jäävät siis pelaamatta.

Päätös jättää karsijan paikalla olevan Turun Palloseuran hankalaan asemaan. TPS on viisi pistettä jäljessä edellä olevaa IFK Mariehamnia, kun kummallakin joukkueella on pelaamatta kaksi ottelua ja jaossa kuusi sarjapistettä.

Päätöksen myötä TPS:n mahdollisuudet kivuta turvaan pienenivät oleellisesti, mutta seuran toimitusjohtaja Janne Kytölä otti päätöksen vastaan rauhallisesti.

– Sen päätöksen kanssa nyt eletään, varmaan oli tässä tilanteessa ihan hyvä ratkaisu. Pääasia että joku päätös tuli, ja nyt tiedämme mitä tapahtuu, puhelimitse tavoitettu Kytölä sanoi IS:lle.

Päätöstä osattiin Turussa odottaa, vaikka kesällä sarja päätettiin pelata kokonaan ja vielä keskiviikkona Veikkausliiga oli sitä mieltä, että halua pelata loppusarjat suunnitelman mukaisesti. Tilanne kuitenkin muuttui vielä keskiviikkoiltana, kun neljä Rovaniemen Palloseuran pelaajaa joutui karanteeniin Ounasvaaran lukion joukkoaltistumisen johdosta.

– Tilanne on muuttunut sen verran siitä, kun sarja kesällä päätettiin pelata kokonaan, että päätös oli loppupeleissä aika odotettu. Tartuntoja on viime aikoina tullut sen verran, että olisi ollut vaikeaa viedä loppusarjoja läpi järkevällä aikataululla, Kytölä sanoi.

Jos on Veikkausliigan karsijan paikka vielä auki, niin Ykkösessä tilanne monin verroin mutkikkaampi. Sarjan osalta odotetaan päätöstä siitä, pelataanko sarja kokonaan loppuun, jääkö joitain pelejä pelaamatta vai lopetetaanko sarja tähän.

Siellä nousijan ja karsijan paikoista pelaavat AC Oulu, KTP ja Jaro. KTP:llä olisi jäljellä vielä kolme ottelua, Oululla ja Jarolla kaksi. Kytölä pohtii, onko karsintaotteluidenkaan pelaaminen turvallista.

– Onhan tämä tilanne aika kova. Onhan niilläkin joukkueilla koronavaara, jotka karsivat, ihan samalla tavalla kuin tällä hetkellä Veikkausliigassa ja Ykkösessä. Tilanne on sillä tavalla absurdi, mitä jos karsintojen aikana tulee tartuntoja?

Vielä TPS ei ole kuitenkaan valmis julistautumaan karsijaksi. Siimaa on jäljellä pienehkö pätkä, mutta suora säilyminen on vielä mahdollista.

– Kuusi pistettä on vielä jaossa. Mahdollisuuksia on niin kauan, kuin on pelejä.

Turkulaisilla on jäljellä ottelut lauantaina SJK:ta ja keskiviikkona KuPSia vastaan kotikentällä. IFK Mariehamnin selvästi paremman maalieron takia suoraan säilymiseen vaadittaisiin todennäköisesti voitto molemmista ja IFK:n tappiot HJK:lle ja Hakalle.