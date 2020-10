Veikkausliigan vaikea päätös oli ”urheilullisesti oikea ratkaisu” – asiantuntija muistuttaa, ettei seurojen taistelu silti ole ohi

IS:n jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki pitää kauden lopettamista runkosarjaan nykyisessä koronatilanteessa ainoana järkevänä ratkaisuna.

Veikkausliigan kausi 2020 päättyy runkosarjaan. Suunnitellut ylä- ja alaloppusarjat jäävät siis pelaamatta, ja kauden lopullinen sarjataulukko määräytyy runkosarjan perusteella.

– Hyvä, että tämä päätös tuli. Se on urheilullisesti oikea ratkaisu ja helpottaa kaikkia toimijoita, Ilta-Sanomien jalkapalloasiantuntija Marko Rajamäki sanoo.

Tilanne ei ole täysi yllätys. Koronavirus on iskenyt viime viikkoina myös Veikkausliigaan, ja kauden pelaaminen läpi alkuperäisen suunnitelman mukaan kävi mahdottomaksi.

– Yksittäisiä siirrettyjä otteluita kauden aikana olisi vielä voinut ripotella sinne tänne, mutta runkosarjan päätöskierroksella ottelut pitää pelata samanaikaisesti. Nyt yksikin ottelusiirto siirtää koko pakettia ja samalla loppusarjojen alku olisi taas venynyt. Toiseksi talvi alkaa puskea vastaan. Kolmanneksi joidenkin pelaajien sopimusten takarajat lähestyvät, Rajamäki sanoo.

IS:n asiantuntija Marko Rajamäki on tyytyväinen urheilullisesta päätöksestä.­

Entinen huippupelaaja ja sittemmin valmentajana vaikuttanut Rajamäki on saanut vahvaa viestiä kentiltä viime viikkoina.

– Kaikkien viesti on ollut selkeä: epätietoisuus on ollut pahinta, kun ei ole tiedetty, onko kautta jäljellä esimerkiksi kaksi vai seitsemän ottelua. Samaan aikaan joukkueissa on täytynyt tehdä ”miljoonaa” päätöstä: miten pelaajia kierrätetään, pelaako joku vamman kanssa eli paketoidaanko hänet kuntoon pariin vikaan matsiin vai lepuutetaanko, jos kausi vielä jatkuukin?

– Tai miten suunnitellaan koko harjoittelu, jos ei tiedetä, että miten paljon vielä pelataan ja milloin? Rajamäki sanoo.

Niin tyytyväinen kuin Rajamäki onkin tuoreeseen selkeään päätökseen, hän muistuttaa, ettei seurojen taistelu ole ohi.

– Ei ole kivaa, mutta tästä (koronaviruksesta) maksetaan hintaa vielä tulevaisuudessa. Virus on tulehduttanut seurojen taloutta. Mikä olisi oikea taho tukemaan seuroja: liitto, valtio? Rajamäki sanoo.

HJK johtaa sarjaa kolmen pisteen erolla KuPSiin. Sillä on jäljellä kaksi ottelua ja KuPSilla yksi. Lisäksi HJK:n maaliero on 17 maalia parempi kuin kuopiolaisten.

HJK voi varmistaa mestaruutensa sunnuntaina vieraissa IFK Mariehamnia vastaan.

TPS on karsijan paikalla. Sillä on vielä pienet mahdollisuudet välttää karsinnat.

RoPS putoaa ensi kaudeksi Ykköseen.

Rajamäki antaa Veikkausliigalle kauden läpiviemisestä kiitettävän arvosanan.

– Se, mitä kaikki tahot – Veikkausliiga, seurat, pelaajat ja fanit – ovat tehneet kauden läpiviemisen eteen heinäkuun alusta lähtien, on ollut kiitettävää.