Veikkausliiga haluaa pelata loppusarjansa – viimeinen sana nyt Palloliitolla

Veikkausliigan hallituksen keskiviikkoinen päätös oli, että loppusarjat aiotaan pelata koronavirustilanteesta huolimatta.

IFK Mariehamn–HJK on yksi otteluista, joita on jouduttu siirtämään koronatartuntojen vuoksi. Kuva HJK:n isännöimästä ottelusta ahvenanmaalaisia vastaan elokuussa 2020.­

Keskiviikkona kokoontunut Veikkausliigan hallitus teki päätöksen, että Veikkausliiga pyrkii pelaamaan loppusarjat asettamansa tavoitteen mukaisesti.

Toinen esillä ollut vaihtoehto olisi ollut kauden päättäminen runkosarjaan ja lopullisten sijoitusten määrittäminen 22 ottelukierroksen perusteella. Nyt Veikkausliiga siis päätti, että tavoitteena on edelleen saada ylempi- ja alempi loppusarja pelattua, ja siten 27 ottelukierrosta täyteen.

Tuorein päätös on kuitenkin ehdollinen, ja ratkaisun tekee torstaina 29.10. kokoontuva Palloliiton hallitus. Alun perin kauden piti päättyä 22. marraskuuta, mutta uuden suunnitelman mukaan loppusarjat päättyisivät vasta 30. marraskuuta.

– Loppusarjojen pelaaminen on ehdollinen. Veikkausliigan hallitus teki päätöksen, että mikäli Palloliitto ei pidennä loppusarjojen takarajaa marraskuun loppuun asti, niin Veikkausliiga päättyy runkosarjan jälkeen. Runkosarjan päätöskierros on merkitty pelattavaksi keskiviikkona 4.11., kerrotaan Veikkausliigan tiedotteessa.

Aikataulu loppusarjojen pelaamiselle on tiukka, koska runkosarjan päätöskierrosta on jouduttu siirtämään koronatartuntojen ja -karanteenien vuoksi. Nyt runkosarja on tarkoitus saada päätökseensä 4.11.

Veikkausliiga myös tiedotti, että mikäli loppusarjoja ei ottelusiirroista johtuen saada pelattua maaliinsa 30.11. mennessä, niin lopulliseen sarjataulukkoon lasketaan pisteet siihen asti pelatuista täysistä ottelukierroksista.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan liiga on jakautunut asiassa kahtia ja pääasiassa pelaamisen jatkamista kannattavat joukkueet, joiden peleissä on vielä panosta.

Veikkausliigalla olisi sääntöjensä mukaan mahdollisuus päättää kausi runkosarjaan, jos jatkosarjapelien pelaaminen määräaikaan mennessä osoittautuu mahdottomaksi. Keskeytyspäätös vaatisi kuitenkin 9/12 enemmistön liigaseuroista.

Juttua päivitetty 28.10. klo 17:52. Tarkennettu, että loppusarjojen pelaamista kannattavat joukkueet, joiden peleissä on vielä panosta.