Kommentti: Nyt on aika herätä – Veikkausliigalla on vain yksi hyvä vaihtoehto

Veikkausliigan jatkamispäätöksessä ovat vastakkain järki ja tunne, kirjoittaa Janne Oivio.

Jääkö Veikkausliigan kausi 22 runkosarjan otteluun vai yritetäänkö loppusarjat pelata? Veikkausliiga päättää siitä tänään keskiviikkona, kun viikko sitten asiassa ei päästy yksimielisyyteen.

Liigalla on sääntöjensä mukaan mahdollisuus päättää kausi runkosarjaan, jos jatkosarjapelien pelaaminen määräaikaan mennessä osoittautuu mahdottomaksi. Keskeytyspäätös vaatisi 9/12 enemmistön liigaseuroista.

Koronatilanne ei näytä ainakaan hetkeen hellittävän Suomessa, ja jo moneen kertaan siirrettyjä koronapelejä IFK Mariehamn–HJK ja TPS–SJK jouduttiin viime viikolla taas siirtämään. Runkosarjan päätöskierros pelataan tällä tietoa vasta 4. marraskuuta.

Veikkausliigalla – ja Ykkösellä – on teoriassa rutkasti aikaa pelata pelit loppuun. Palloliiton asettama aivan absoluuttinen takaraja liigakarsinnan pelaamiselle on 13. joulukuuta, ja tarvittaessa karsinta voidaan pelata yksiosaisena.

Kukaan ei luonnollisestikaan halua mennä niin pitkälle, mutta takarajaa on venytetty, jotta säilytettäisiin jonkinlainen mahdollisuus pelien pelaamisesta sovitusti loppuun saakka.

Kaikki kuitenkin tietävät, ettei moisessa olisi mitään järkeä.

Liigan ratkaisussa ovat vastakkain urheilun perimmäinen kilpailuvietti ja tunne sekä kylmä arkirealismi.

Viime viikolla liigaseurojen joukosta ei löytynyt niitä yhdeksää, jotka olisivat olleet valmiita pistämään kauden poikki. Senkin jälkeen tilanne kulisseissa on vaikuttanut siltä, ettei asioiden tila olisi muuttunut radikaalisti ennen tämän päivän kokousta.

Etenkin SJK ja Honka ovat kiivaasti kauden jatkamisen puolella. Lisäksi TPS voi vielä pelastautua karsinnalta, jos kausi jatkuu.

Kärkipäässä HJK ei halua leimautua kauden keskeyttäjäksi – Klubin leirissä kun liputettiin kauden loppuun pelaamisen puolesta kovin aktiivisesti silloin, kun KuPS oli vahvimmin kiinni mestaruudessa.

Pelaamista puoltaville logiikka on selkeä ja täysin ymmärrettävä: 27 ottelun sarjasta on sovittu ja sen eteen pitää tehdä töitä. Ei ole luontaista kilpailualalla oleville nostaa käsiä pystyyn ja antaa periksi siksi, koska homma on vähän vaikeaa. Ymmärrän ajatuksen hyvin.

Toisaalta taloudellista perustaa pelien jatkamiselle ei ole. Pelit syvällä marraskuun sydämessä eivät ole omiaan houkuttelemaan väkeä lehtereille – varsinkaan kun ei puhuta viime kauden kaltaisista jännitysnäytelmistä.

Kauden keskeyttämistä toivoville talous on useimmiten keskeisimpiä argumentteja. Loppusarjoihin tulisi näillä näkymin liikaa sellaisia pelejä, joissa panokset ovat korkeintaan teoreettisia. Ottelutapahtumista tulee rasitteita.

Sarjataulukkoa vilkaisemalla on selvää, että esimerkiksi alaloppusarjassa panokset ovat vähissä. RoPSin putoaminen on päivänselvää, ja seurassa on myönnetty karu totuus. RoPSissa ollaan ymmärtääkseni kauden pikaisen päättämisen puolella.

TPS on tiukasti karsijan paikalla, joskin IFK Mariehamn tai Haka saattaa vielä ajautua tappeluun mukaan. Yläloppusarjassa Inter saattaa nousta HJK:n kantaan vielä mestaruustaistelussa, joten Klubin vankasta asemasta huolimatta kaikki olisi teoriassa vielä mahdollista.

Europelipaikoista taistellaan yhä, mutta esimerkiksi Ilveksen leirissä pohditaan jo pelien päättämistä, vaikka se olisi kaikista realistisimmin haastamassa viimeistä paikkaa pitävää Honkaa.

Kaiken taustalla kummittelee korona. Pelejä on nyt jo jouduttu siirtämään moneen kertaan, eikä ole mitään takeita siitä, etteikö siirtoja tulisi lisää. Viisi loppusarjakierrosta pitää jo nyt sijoitella todella tiiviisti marraskuun loppuun, jotta ne saadaan ohjelmaan ennen karsinnan takarajaa. Marraskuussa kun on maaottelujakin.

Kuten IFK Mariehamnin Peter Mattsson sanoi ruotsalaiselle FotbollDirektille tiistaina, yksikin ottelusiirto sotkisi loppusarjoja todella pahasti.

IFK on jo joutunut koronan kynsiin. Mattsson ei usko, että 27 kierroksen pelaaminen on mitenkään mahdollista.

Teknisesti, jos sääntöjä tulkitaan kuin piru raamattua, on mahdotonta sanoa mahdottomaksi, että kausi saataisiin pelattua. Teknisesti tämä voidaan katsoa syyksi pelata pelit loppuun. Tässä kohtaa pitää kuitenkin luottaa maalaisjärkeen. Veikkausliiga ei ole lakitupa. Järjen käyttäminen on sallittua.

Runkosarja olisi liigalle hyvä paikka päättää kausi kunnialla. Sarjatilannekin olisi päätöksen osalta niin kunniallinen kuin voi realistisesti odottaa.

Loppukauden runnominen läpi alkuperäisellä suunnitelmalla olisi paitsi mammuttimainen haaste niin pääasiassa turhaa sekä erittäin kallista riskinottoa.

Nyt on tarjolla täydellinen tilaisuus lyödä kausi pakettiin ja viestiä ”että me tehtiin se!” Se kannattaa käyttää.

Ainakin minun suuhuni jäisi ihan erilainen tunne kaudesta, jos se pitäisi päättää kesken kauden viranomaispäätöksellä. Parempi hoitaa asiat omin ehdoin.

Mattsson on yksi heistä, joka toivoo, että kausi päättyisi runkosarjaan. Tässä päästään ongelman ytimeen liigahallituksen päätöksessä: Kaikilla on oma intressinsä, ja pöydässä on 12 ääntä.

Tappioputkessa oleva IFK on vaarassa joutua liigakarsintaan, mutta se uhka katoaa, jos kausi päättyy runkosarjaan. Heidän argumenttinsa voidaan ampua alas sanomalla, että seuralla on selvästi oma lehmä ojassa.

Siksi todennäköisesti tämän päivän neuvotteluissa lähestytään viime viikon tapaan umpikujaa.

Kenties tässä kohtaa olisi parasta, että Veikkausliiga ja Ykköstä pyörittävä Palloliitto löisi viisaat päät yhteen ja lopullinen päätöksenteko otettaisiin pois seuroilta. Sen voisi antaa pienelle, yhteiselle ryhmälle – kutsutaan sitä vaikka koronanyrkiksi – jolla olisi mandaatti tehdä lopullinen ratkaisu.

Näin yksittäisten seurojen intressit eivät vaikuttaisi asiaan ja katsottaisiin yhdessä isoa kuvaa.

Järki käteen. Veikkausliiga ja sen seurat ovat tehneet hienoa työtä saatuaan vietyä kauden näin pitkälle. Liigassa kelpaisi röyhistellä rintaa, vaikka aivan 27 otteluun saakka ei päästäisikään. Nyt on tilaisuus päättää kausi omilla ehdoilla ja kunniallisesti.

Se kannattaa käyttää. SM-liigalta ja aika monelta muultakin voi kysyä miltä tuntuu, kun valta pelien pelaamisesta otetaan omista käsistä pois.