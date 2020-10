Haka jymäytti KuPSille karmivan takaiskun mestaruustaistelussa – Inter sai hyvityksen Turun derbyssä

Haka kaatoi KuPSin 3–2.

Valkeakosken Haka vastasi yhdestä Veikkausliigan kauden tulospommeista torstaina. Haka kaatoi KuPSin upealla loppukirillä 3–2 Kuopiossa.

Tappio on järisyttävä takaisku KuPSille, joka jahtaa HJK:ta liigan mestaruustaistelussa. Hetken jo tukevasti kärjessä ollut seura on nyt pahasti jäljessä. HJK on kolme pistettä edellä ja sillä on yksi ottelu vähemmän pelattuna. HJK:n ja IFK Mariehamnin ottelu siirtyi ensi viikkoon IFK:n koronatilanteen vuoksi.

Kenttätapahtumat eivät varsinaisesti puhuneet Hakan voiton puolesta. Hakalla oli osapuilleen yhtä monta tekopaikkaa kuin maaliakin. Kaksi osumaa viimeistellyt Salomo Ojala saa kummastakin osumastaan kiittää KuPSin toheloinutta puolustusta.

KuPS näytti jo kiitävän voittoon, kun Aniekpeno Udoh iski isännät 2–1-johtoon 68. minuutilla. Kymmenen minuuttia myöhemmin Hakan Medo käytti yhden harvoista tilaisuuksista ja ampui komean kaukolaukauksen maaliin. Lisäajalla Ojala hyödynsi Ville Saxmanin nukahduksen ja nosti upeasti pallon maaliin.

– Kolme häviötä putkeen. Hirveältä tuntuu, KuPSin Jiri Nissinen kirosi ottelun jälkeen.

– Kaikin puolin pitää parantaa.

KuPSin tappio satoi suoraan takana kyttäävien Interin ja Hongan laariin. Honka löi FC Lahden 2–1 Tapiolassa ja nousi neljän pisteen päähän toisella sijalla olevasta kuopiolaisseurasta. Ero on kurottavissa, jos liigan loppusarjat päätetään vielä pelata. Ratkaisu tehdään ensi viikolla.

Turun derbyssä Inter sai hyvityksen aiemmalle tappiolleen. TPS voitti kauden ensimmäisen derbyn yllättäen 1–0, mutta tällä kertaa sinimusta ei jättänyt epäilyille sijaa. 3–0 vastasi ottelun tapahtumia.

Inter takoi TPS:n siltaan reilussa vartissa. Timo Furuholm ja Arttu Hoskonen iskivät Interille maalit ensimmäisen 16 minuutin sisään.

Benjamin Källmanin 3–0-osuma aivan avausjakson lopussa piti huolen siitä, ettei TPS:n tarvinnut murehtia voitosta enää toisella jaksolla.

Inter nousi vain pisteen päähän kakkossijalla olevasta KuPSista.

Ylempään loppusarjaan hamuava HIFK otti tärkeän voiton hännänhuippu RoPSista. Foday Manneh teki 1–0 päättyneen ottelun ainoan maalin. HIFK on pisteen päässä kuudentena olevasta Lahdesta ja viimeisestä ylemmän loppusarjan paikasta.

Ilves varmisti paikan ylemmässä loppusarjassa kaatamalla SJK:n 3–1.