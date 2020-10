Video: TPS:n Santeri Haarala mätti hattutempun – näin pelattiin Veikkausliigassa maanantaina

TPS palasi voittokantaan Veikkausliigassa.

Turun Palloseura palasi voittojen tielle Veikkausliigassa lähes kahden kuukauden tauon jälkeen.

Turussa vieraillut sarjajumbo RoPS musertui maanantaina 4–1. Illan toisessa liigaottelussa FC Lahti ja Haka pelasivat Lahdessa 0–0-tasapelin.

TPS jyräsi rovaniemeläisvieraansa jo avauspuoliajalla karkaamalla 3–0-johtoon. Santeri Haarala maalasi avauksen 17. minuutilla, Mika Ääritalo teki varttia myöhemmin 2–0 ja Haarala iski jakson loppuhetkillä 3–0. Haaralan loistoilta täydentyi hattutemppuun 54. minuutilla, kun hän viimeisteli rangaistuspotkun. Matias Tamminen teki loppuvaiheissa RoPSille lohdutusmaalin.

Seitsemän voitottoman pelin jälkeen voiton ottanut TPS nousi 15 pisteeseen. Joukkue on sarjassa viimeistä edellisenä, neljän pisteen päässä kymmenettä sijaa pitävästä Hakasta. Vain yhden voiton kauden 20 pelissään ottanut RoPS on viidessä pisteessä, ja joukkueen maaliero kolmesta viime pelistään on 1–12.

FC Lahti on sarjassa kuudentena eli viimeisellä ylempään jatkosarjaan oikeuttavalla paikalla. Ilves on pisteen edellä ja ottelun kaksikkoa vähemmän pelannut SJK kolme pistettä perässä Lahtea.

Liiga jatkuu torstaina kuuden ottelun kierroksella. Runkosarjan viimeiset ottelut pelataan ensi viikon torstaina.