Tämä mies on Stadin derbyjen kuningas – ja hän on ainoana tehnyt myös vähemmän mairittelevaa historiaa

HIFK:n laitapuolustaja Jani Bäckman on ollut urallaan mukana jo 11:ssä Stadin derbyssä HJK:ta vastaan.

Veikkausliigassa on pelattu kaikkiaan 13 derbyä. Niistä 11:ssä kokoonpanossa on ollut HIFK:n 32-vuotias laitapuolustaja Jani Bäckman, ja yhdeksässä derbyssä Bäckman on pelannut – joko aloituksessa tai tullut kesken pelin vaihtopenkiltä mukaan.

Bäckmanin seurakaveri Matias Hänninen on yltänyt niin ikään 11 derbyyn, mutta pelaamaan Hänninen on päässyt vain viidessä kamppailussa.

Bäckman on kokenut derbyissä suunnilleen kaiken: voitot, tappiot, rangaistuspotkut, katsellut keltaista ja punaista korttia. Vain itse tehty maali puuttuu.

– Voitot ovat tietenkin huippuhetkiä. Lähtökohdat derbyihin ovat ylipäätään aina sellaiset, että me olemme pienempiä ja HJK on iso ja mahtava ja olemme aina periaatteessa vierasjoukkue. Ne ovat Klubille vaikeita paikkoja, kun olemme pari voittoa ja muutamat tasurit vääntäneet, Bäckman mietti.

Eilen HIFK pysyi HJK:n kyydissä reilut 70 minuuttia, mutta sitten nitkahti: loppuluvut 0–3.

Bäckman on myös derbyhistorian ainoa pelaaja, joka on ajettu paikallistaistossa suihkuun suoralla punaisella. Se tapahtui kesän 2017 toisessa derbyssä, kun Bäckman taklasi HJK:n Filip Valencicia heti sen jälkeen, kun Valencic oli tehnyt 2–0-maalin.

– Se on elämää ja kuuluu jalkapalloon. Jos en anna kentällä kaikkeani, olen väärässä paikassa. Olen saanut urallani kaksi punaista korttia eli ei ihan jokapäiväistä, Bäckman naurahti.

Koronarajoitusten takia yleisömäärä jäi alle kolmen tuhannen. HIFK:n fanipääty yritti pitää tunnelmaa yllä, vaikka soihdut ovatkin Veikkausliigassa kiellettyjä.­

Yksi selvä ero tämän kauden derbyissä on. Yleensä Töölön jalkapallostadionin on kansoittanut yli 10 000 futisfania, tämän kauden yleisöluvut olivat 2 900 ja 2 840.

– Kyllä tunnelmassa oli pieni ero. Kommunikointi kuului paremmin. Mutta tilanteeseen nähden yleisömäärät olivat hyvät, Bäckman mietti.

Bäckman sanoo, että koronaviruksen vaikutus ei juuri näy hänen arjessaan.

– Minulla on kaksi lasta kotona ja elämän ruuhkavuodet menossa, joten ei korona paljon ole elämään vaikuttanut. Ammattiin opiskelussa, jalkapallossa ja perheessä on ihan riittävä kombo. Ehkä yhdessä vaimon kanssa on vähemmän päästy nyt ravintolaillallisille, Bäckman kuvasi.

Bäckmanin mukaan HIFK:ssa on sovittu, etteivät pelaajat vapaa-ajallaan ”hummaile siellä ja täällä”.

– Eihän sitä kukaan voi määrätä, ettei saa mennä väkijoukkoihin. Se on jokaisen omalla henkilökohtaisella vastuulla, mutta ihan mukavasti on mennyt. Pelihommissa vietämme pukukopissa vähemmän aikaa, ja myös hygieniaan on panostettu.

– Kyllähän tästä spesiaalivuosi tulee. Jokainen muistaa koronavuoden 2020 ja kauden mestarin ja putoajan. Toivottavasti seurat pystyvät jatkamaan pelejä, pääsevät tämän koko kriisin yli eikä tämä enää jatkuisi ensi kesänä, Bäckman huokaa.

HIFK:n Jani Bäckman harmittelee, ettei HIFK ole voittanut seitsemään viime otteluun – ylemmän jatkosarjan paikka uhkaa karata.­

HIFK on Veikkausliigassa kahdeksantena kaksi kierrosta ennen runkosarjan päätöstä. Paikka kuuden parhaan ylempään loppusarjaan – mikäli sellainen pelataan – on kolmen pisteen päässä, mutta FC Lahdella on yksi ottelu vähemmän pelattuna.

– Kausi on ollut kaksijakoinen, ja siihen on mahtunut valmentajanvaihdoskin. Sen jälkeen meni pitkään hyvin, mutta kauden ensimmäisen derbyn voiton (10. syyskuuta HIFK–HJK 4–3) jälkeen alkoi alamäki, emmekä ole voittanut sen jälkeen otteluakaan (7 ottelua, kolme tasapeliä ja neljä tappiota).

– Jossain vaiheessa kuudes sija tuntui jopa vähän pettymykseltä. Nyt olisi ryhtiliikkeen paikka, Bäckman ruoti.