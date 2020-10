HJK ja KuPS tasapistein sarjakärjessä – Veikkausliigassa viiden ottelun kierros

Inter löi KuPSin Turussa kärkipään taistossa. Seinäjoella SJK:n kaatanut HJK nousi Veikkausliigan kärkipaikalle maalineron turvin.

RoPS–FC Lahti 0–4 (0–1)

FC Honka–IFK Mariehamn 1–0 (1–0)

FC Inter–KuPS 2–0 (1–0)

HIFK–Ilves 1–2 (0–0)

SJK–HJK 1–2 (1–1)

Kuudesta edellisestä ottelustaan peräti viisi voittanut seinäjokelainen SJK joutui vaihteeksi taipumaan kotikentällään HJK:lle 1–2.

HJK:n vei 18. minuutilla 1–0-johtoon jo kauden 13. maalinsa tehnyt Roope Riski. Emmanuel Ledesma tasoitti 1–1:een 32. minuutilla.

Japanilaishyökkääjä Atomu Tanaka laukoi HJK:lle 70. minuutilla 2–1.

Tasapeleihin erikoistunut Honka ryhdistäytyi Espoossa 1–0 kotivoittoon IFK Mariehamnista. Konsta Rasimus viimeisteli Hongan 1–0-maalin 32. minuutilla.

Tappio oli IFK Mariehamnille neljäs peräkkäin.

Inter sai hyvityksen KuPSista

Kierroksen kärkiottelussa Inter sai hyvityksen viime syksynä liigamestaruuden ratkaisseesta tappiopelistään KuPSia vastaan. Viime kaudella hopeaa ottanut kotijoukkue Inter uurasti Turussa 2–0-voiton mestari-KuPSista.

Interin maalit tekivät 22. minuutilla Kevin Kouassivi-Benissan ja 65. minuutilla Ruane Connor.

Interin voitto merkitsi sitä, että HJK kipusi liigassa KuPSin rinnalle tasapistein sarjakärkeen. Sarjakolmonen Inter on kärkikaksikosta seitsemän pisteen päässä.

Helsingin IFK pelasi kuuden peräkkäisen voitottoman ottelunsa, kun se hävisi kotikentällään 1–2 tamperelaiselle Ilvekselle.

HIFK:n johtomaalin iski toisen puoliajan alussa 53. minuutilla Sakari Tukiainen. Ilveksen toi tasoihin 75. minuutilla rangaistuspotkusta Lauri Ala-Myllymäki.

Viisi minuuttia myöhemmin Ala-Myllymäki tuplasi maalisaldonsa tehtyään Ilveksen voitto-osuman.

RoPSille rökäletappio kotona

FC Lahti otti 4–0-vierasvoiton Rovaniemen Palloseurasta. Vierasjoukkueen avauspuoliajan maalin teki 44. minuutilla rangaistuspotkusta ranskalaishyökkääjä Dimitry Imbongo.

Toisen maalinsa peliä hallinnut FC Lahti sai 66. minuutilla halvalla tavalla. Vierasjoukkueen keskikenttäpelaaja Jasin-Amin Assehnounin laukauksesta pallo meni verkkoon RoPSin pelaajan kautta.

Zeqiri teki 84. minuutilla FC Lahdelle 3–0 ja vaihtopelaaja Arttu Auranen 90. minuutilla 4–0.

Voitto oli FC Lahdelle toinen peräkkäin. RoPSin tilanne liigassa säilymisen kannalta on tukala. Joukkue on saanut kauden 19 ottelustaan vain viisi pistettä ja on pääsarjassa tukevasti viimeisenä.

Lisämurhetta RoPSille antoi alhainen yleisömäärä, vain 688 katsojaa.