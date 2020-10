Kahden pienen lapsen isä Duarte Tammilehto julkaisi koskettavan Instagram-päivityksen: ”Elmalla todettiin täysin yllättäen aivokasvain”

– Nämä viikot me ollaan itketty, pelätty ja rakastettu, Tammilehto kirjoitti.

Duarte Tammilehto kirjoitti, että tyttärensä Elma on vahvin, aurinkoisin ja sinnikkäin ihminen, jonka hän tietää.­

Veikkausliigassa pelaavan FC Hongan kapteeni Duarte Tammilehto kirjoitti perheensä koettelemuksesta torstaina Instagramissa.

Tammilehdon torstai-iltana julkaisema päivitys on Uudesta Lastensairaalasta, joka sijaitsee Helsingissä. Tammilehto kertoo, että perheen Elma-tyttärellä todettiin reilu kuukausi sitten aivokasvain.

– Perheemme joutui reilu kuukausi sitten tilanteeseen, jota emme edes pahimmissa painajaisissa osanneet pelätä. Elmalla todettiin täysin yllättäen aivokasvain. Elma on leikattu useita kertoja ja nyt olemme sairaalassa sytostaattihoidoissa.

– Nämä viikot me ollaan itketty, pelätty ja rakastettu. Ja opeteltu elämään hetkessä, nauttimaan jokaisesta Elman hymystä ja hyvästä hetkestä. Elma on vahvin, aurinkoisin ja sinnikkäin ihminen, jonka tiedän. Me taistellaan yhdessä. Rakastan sinua äärettömästi. Isin oma sisupussi, Tammilehto kirjoitti ja lisäsi tekstin perään sydänsymbolin.

Tammilehdon perhe on saanut Instagramista useita tsemppiviestejä.

Kahden pienen lapsen isä kertoi huhtikuussa avoimesti toisesta kohtaamastaan haasteesta, kun Honka keskeytti pelaajiensa palkanmaksun koronapandemian vuoksi.

Tammilehto löysi asiasta kuitenkin positiivisen puolen.

– Pääsen kerrankin viettämään vähän isyyslomaa. Ensimmäisen lapsen kanssa pidin muutaman päivän, hän sanoi huhtikuussa.