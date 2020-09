Rasmus Schüller tykitti upean osuman – HJK nousi Veikkausliigan kärkeen murskavoitolla RoPSista

HJK nousi Veikkausliigan kärkeen takomalla selkeän voiton RoPSista Töölössä.

HJK otti kärkipaikan jalkapallon Veikkausliigassa 4–0-kotivoitolla RoPSista. Illan peleissä kotivoittoihin ylsivät myös Inter ja SJK.

HJK karkasi sarjassa viimeisenä olevalta RoPSilta jo avausjakson kolmella maalilla. Roope Riski teki kaksi ja Rasmus Schüller yhden upean tarkalla laukauksella. Toisella puoliajalla 17-vuotias Kai Meriluoto teki uransa ensimmäisen liigamaalin.

– Olen pitkään unelmoinut, että pääsen tekemään liigassa maalin, ja nyt se tuli. Tuli ihan täydellinen syöttö, ensimmäisellä kosketuksellaan maalannut Meriluoto iloitsi.

Riski nousi jakamaan maalintekijätilaston kärkipaikkaa IFK Mariehamnin Albion Ademin kanssa. Kummallakin on koossa 12 maalia.

Inter voitti Anthony Annanin, Timo Furuholmin ja Benjamin Källmanin maaleilla FC Lahden 3–0. Voitto oli Interille ensimmäinen sitten elokuun 18. päivän. Väliin mahtui kolme tappiota ja kolme tasapeliä.

– Kolmen maalittoman ottelun jälkeen oli todella tärkeää saada maaliverkot heilumaan. Voitto tuo meille varmasti rutkasti itseluottamusta tuleviin peleihin, Annan iloitsi.

SJK kaatoi HIFK:n 3–2. SJK:lle maalasivat Tuco, Jake Jervis ja Joonas Lepistö, HIFK:lle Sakari Mattila ja Vitinho. Mattila katseli suoraa punaista korttia ottelun loppuhetkillä.

Lepistölle, 22, osuma oli 22-vuotiaan lahjakkuuden kauden neljäs. Kaikki neljä maalia ovat syntyneet kuuteen viime otteluun.

– Lepistö on mennyt paljon eteenpäin maalintekijänä, mutta myös kokonaisvaltaisesti. En ole vähään aikaan nähnyt noin hyvää viimeistelijää, kehui SJK:n päävalmentaja Jani Honkavaara.

Kahden tasapelin jälkeen voittokantaan palannut HJK johtaa sarjaa pisteellä KuPSiin, jolla on kaksi ottelua vähemmän pelattuna. Inter on kolmantena, eroa kärkeen turkulaisilla on seitsemän pistettä. SJK nousi pisteen päähän kuudentena olevasta HIFK:sta.