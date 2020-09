Podcast: KuPS näytti HJK:lle, mitä todellinen suoritusvarmuus on – Klubin tuorein romahdus petaa pian Kuopioon uusia juhlia

Pallokerhossa käydään läpi dramaattisen torstain tapahtumia eurofutiksessa ja Veikkausliigassa.

Pallokerho pureutuu tuoreessa jaksossaan HJK:n romahdukseen TPS:aa vastaan ja KuPSin hienoon eurovoittoon FK Suduvasta.

KuPS on osoittanut pitkällä voittoputkellaan kovassa otteluruuhkassa, miten kova sen rutiinisuoritustaso on. Väsyttää tai ei, KuPS on kaivanut voitot vaikka väkisin yhtä lailla Euroopassa kuin Veikkausliigassakin.

HJK:n pistekeskiarvo on yhä hyvä, mutta viimeaikaiset tulokset tietävät huonoa. Romahdus vaatimatonta TPS:aa vastaan kieli kenties myös paineiden puremisesta. Onko HJK:lla myös maalivahtiongelma?

