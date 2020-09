IFK Mariehamnin joukkueenjohtaja kuvailee Viking Amorellan tunnelmia: ”Vahinkojen laajuutta selvitetään”

Osa veikkausliigajoukkueen pelaajista ja koko valmennusjohto on karille ajaneella aluksella.

Osa Veikkausliigan jalkapallojoukkue IFK Mariehamnin pelaajista ja koko valmennusjohto on Viking Amorellalla, IFK:n joukkueenjohtaja ja apuvalmentaja Daniel Norrmén vahvistaa Ilta-Sanomille.

Amorella ajoi sunnuntaina karille Ahvenanmaan edustalla.

Laivalla on kahdeksan IFK:n pelaajaa. He ovat: Akseli Pelvas, Kalle Taimi, Yanga Baliso, Peter Makrillos, Dmytro Bilonog, Marc Nordqvist, Tarik Hamza ja Gustaf Backaliden.

IFK:lla on sunnuntaina vapaapäivä harjoituksista, joten suuri osa joukkueen suomalaisista pelaajista jäi mantereelle. IFK Mariehamn pelasi Helsingin IFK:ta vastaan lauantaina Helsingissä.

– Ihan hyvin menee. Täällä on aika rauhallista ja me vain odottelemme, mitä tapahtuu seuraavaksi. Vahinkojen laajuutta selvitetään ja tiedämme sitten lisää. Evakuoinnista on puhuttu, muttemme vielä tiedä, miten ja milloin se tapahtuu, Norrmén kertoo Ilta-Sanomille.

– Säikähdimme toki hieman, kun pohjakosketus tapahtui. Olemme saaneet tasaisesti tietoa tilanteesta. Laiva on täysin paikallaan. Olemme kiinni pohjassa lähellä maata.

Tunnelma on Norrménin mukaan rauhallinen. Matkustajat ohjattiin vahingon jälkeen konferenssikannelle.

– Laivalla ei oikeastaan tapahdu juuri nyt mitään. Me istumme konferenssikannella. Ihmiset istuvat, seisovat ja makoilevat.

Norrmén arvioi, että pohjakosketuksen tapahtuessa matkaa Maarianhaminaan oli noin puolitoista tuntia.

– Laiva ajoi Ahvenanmaan saaristossa hieman kapeammalla väylällä. Tuntui, kun laiva raapisi pohjaa ja sitten se kallistui hieman. Huomasimme sen, hän kertoo.

Merivartiosto sai tiedon onnettomuudesta noin kello 12.47.

IFK:n joukkueenjohtaja lähetti Ilta-Sanomille neljä kuvaa laivalta.

Matkustajilla on yllään pelastusliivit.­

Ihmiset kävelevät kannella.­

Kuva osoittaa Amorellan etäisyyden maihin.­