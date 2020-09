Aila-myrskylle ei kumarrella Kuopiossa – selostaja uhmaa tuulta korkeuksista: ”Minulle on luvattu, että se on turvallinen”

KuPS ja Slovan Bratislava pelaavat elämästä ja kuolemasta eriskummallisissa olosuhteissa.

Poikkeukselliseksi ja hyvin vaaralliseksi kuvailtu Aila-myrsky aiheuttaa tuhoa ympäri Suomea. Viranomaiset ovat kehottaneet monilla alueilla välttämään ulkona liikkumista, mutta Kuopiossa ei syysmyrskylle turhaan kumarrella.

Kuopion Palloseura pelaa torstaina kello 18.30 alkaen tuikitärkeän Euroopan liigan karsintaottelun slovakialaista suurseuraa Slovan Bratislavaa vastaan.

Ilmatieteen laitos on ennustanut Kuopioon illansuuksi pahimmillaan jopa 20 m/s puhaltavia tuulenpuuskia – eli olosuhteet ovat jalkapallon kannalta hyvinkin erikoiset.

KuPsin toimitusjohtajan Jarmo Heiskasen mukaan ottelu pelataan suunnitellusti hirmuisesta tuulesta ja sateesta huolimatta.

– Sellaista ei ole edes käsitelty etteikö tänään voitaisi pelata. Kova tuulihan tuolla on ja vettä vihmoo, mutta aamupäivän match day meetingissä asiaa ei edes sivuttu ollenkaan, Heiskanen kommentoi IS:lle torstaina iltapäivällä.

Karsintaottelun Ruutuun selostava Juuso Ikonen kuvailee iltaviiden aikaan olosuhteita tuulisiksi, pilvisiksi, synkiksi ja hyvin märiksi.

Hänen mukaansa erityiset sääolosuhteet eivät voi olla vaikuttamatta ottelun kulkuun.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuuli tulee aika puuskaisesti pohjoisesta – ja nimenomaan kentänsuuntaisesti. Kolikonheitolla on tänään iso merkitys, ja voittava osapuoli valitsee pomminvarmasti myötäisen tuulen ensimmäiselle puoliajalle, Ikonen povaa.

Ikonen on itsekin yksi rohkeista, myrskyä uhmaamaan lähtevistä. Hän nimittäin selostaa ottelun kentän laidalla sijaitsevasta, hataran oloisesta ja puisesta selostustornista.

Koppero ei varsinaisesti hengi luotettavuutta.

– Kyllä, aion kiivetä sinne! Minulle on luvattu, että rakennelma on turvallinen ja hökkeli näkyy olevan edelleenkin pystyssä, joten mikäs siinä. Tärkeintä on, että pääsee selostamaan paikan päältä ja omin silmin nähtynä, Ikonen naurahtaa.

Kuopiolainen sanaseppo kuitenkin myöntää, että torstain olosuhteet tuovat pientä ekstrajännitystä muutenkin kutkuttavaan jalkapalloiltaan.

– Tietyllä tavalla normaalia enemmän jännittää ja mietityttää tuonne selostamoon kapuaminen, mutta kun matsi alkaa, silloin elää sen verran vahvasti omassa kuplassaan pelin sisällä, ettei siinä huomioi hirveästi ympäristöään.

Kupletin juoni on torstaina yksinkertainen: ottelu pelataan ratkaisuun saakka, ja voittaja etenee seuraavalle karsintakierrokselle.

Slovan Bratislava lähtee otteluun selvänä ennakkosuosikkina, mutta KuPSissa myyntineuvottelijana työskentelevä Ikonen ei pitäisi kotijoukkueen voittoa valtavana ihmeenä.

– Kumpikaan joukkue tulee tuskin voittamaan kovin suurinumeroisesti, vaikka Bratislava toki ennakkosuosikki onkin. Uskon, että ääriolosuhteet voivat tuoda yllätysmomenttia ja tasata puntteja paljonkin.