FC Hakan valmentaja piti lupauksensa kauden avausvoiton kunniaksi – kotimatka venyi seuraavan vuorokauden puolelle

FC Hakan sunnuntainen voitto tiesi valmentajalle poikkeuksellista kotimatkaa.

FC Hakan valmentajan Mikko Mannisen sunnuntainen työpäivä lipsahti pahasti pitkäksi.

Nurmijärvellä asuvan Mannisen kotimatka venyi maanantain puolelle.

Manninen, 43, oli luvannut joukkueelleen kävelevänsä Helsingistä kotiinsa Nurmijärvelle, jos sarjanousija Haka onnistuu nappaamaan kauden avausvoittonsa vieraskentällä Helsingin IFK:sta.

– Sain idean pelipäivän aamuna. Kun oltiin syömässä, kerroin joukkueelle, että nyt olisi mahdollisuus laittaa koutsi vähän kuntoilemaan, Manninen naureskeli Ilta-Sanomille maanantaina.

FC Haka voitti ottelun 0–1 Tino Purmeen ensimmäisen puoliajan maalilla.

Alkuperäinen lupaus oli kävely, mutta aikataulusyistä Manninen päätti, että vauhtia pitää lisätä. HIFK:n ja FC Hakan välinen ottelu päättyi sunnuntai-iltana noin kello 20.30.

– Kun ottelu loppui, katsoin kelloon ja ajattelin, että kävellen menee ihan liian myöhään. Hölkkäsin sitten koko matkan. 20 kilometriä meni hyvin, mutta viimeiset kuusi kilometriä olivat aika pahoja, Manninen kertoo.

FC Hakan valmentaja Mikko Manninen valmiina omaan urakkaansa Töölön stadionin edustalla sunnuntai-iltana.

Yhteensä reilun 26 kilometrin matkaan aikaa meni noin kolme ja puoli tuntia. Manninen kertoo olleensa kotona puoli yhden aikoihin yöllä. Yhdeksältä aamulla Mannisen piti jälleen lähteä töihin Valkeakoskelle.

Vaikka Manninen joukkueensa suorituskykyyn luottikin, ei hän ollut valmistautunut erityisen hyvin omaan urheilusuoritukseensa.

– Samoilla kamoilla vedin, joilla istuin ottelun ajan vaihtopenkillä.

– Huoltoasemalta hain matkalla suklaata ja juotavaa. Sillä pärjäsi ihan hyvin.

FC Haka julkaisi maanantaina Twitterissä videon, jossa Manninen paljastaa tempauksensa.

Yksin Mannisen ei tarvinnut kuitenkaan koko matkaa taivaltaa. Hän kertoo IS:lle, että sai seuraa eräästä kaveristaan, joka liittyi matkaan pyöräillen.

Manninen kommentoi, että varsinkin alkumatka taittui kuin siivillä kauden ensimmäisen voiton innoittamana.

– Kymmenen peliä ehdittiin painaa ilman voittoa. Tiedettiin, että se tulee sieltä pian, mutta teki kyllä tosi hyvää, kuvailee Manninen joukkueensa fiiliksiä.

Tällaisen matkan Mikko Manninen hölkkäili myöhään sunnuntai-iltana HIFK:n ja Hakan välisen veikkausliigaottelun päätyttyä.

Sarjanousija on pelannut nyt 11 ottelua, joista tuloksena on yksi voitto, neljä tasapeliä ja kuusi tappiota. FC Haka on sarjataulukossa kymmenentenä, takanaan TPS ja RoPS.

Valkeakoskelaiset pelaavat seuraavan ottelunsa jo keskiviikkona, kun vieraaksi saapuu FC Lahti.

Manninen uskoo, että kipeistä jaloista huolimatta niin hän itse kuin pelaajat ovat ehtineet palautua.

Hakan päävalmentaja on Teemu Tainio. Aiemmin Nurmijärven Jalkapalloseuran NJS:n valmennuspäällikkönä toiminut Manninen siirtyi täksi kaudeksi FC Hakan valmennusryhmään.