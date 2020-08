Inter nousi Veikkausliigan kärkeen, HJK ja KuPS dramaattisesti tasapeliin

Veikkausliigassa pelattiin viisi ottelua.

HJK ja KuPS päätyivät 2–2-tasapeliin ottelussa, jossa nähtiin hienoja maaleja ja dramatiikkaa. Aivan ottelun lopussa kotijoukkue HJK:n Daniel O'Shaughnessy sai pallon maaliin, mutta osuma hylättiin paitsiona.

– Kulmapotkusta pääsin puskemaan maalille. Sitten siitä ilmeisesti pieni reboundi, maalivahti Otso Virtanen makasi kyljellään maassa. Neljä, viisi meidän äijää potki palloa ja Otsoa sinne maaliin, HJK:n Roope Riski kuvasi.

– Pallo oli maalissa. Me lähdimme tuulettamaan. Mutta vissiin paitsio tai jotain. En tiedä – itse en nähnyt, mikä siinä oli, Riski jatkoi.

Inter kukisti kotonaan IFK Mariehamnin 2–1, TPS haki 3–2-vierasvoiton RoPSista, Ilves ja HIFK pelasivat Tampereella 2–2 ja SJK ja Haka Seinäjoella 1–1.

Inter nousi voitollaan liigan kärkeen, KuPS on toisena ja HJK kolmantena. Inter on kerännyt seitsemästä pelaamastaan ottelusta 16 pistettä ja KuPS 15. Kärkikaksikkoa ottelun vähemmän pelannut HJK on 13 pisteessä.

Ilmari Niskanen vei KuPSin kymmenennellä minuutilla johtoon, kun hänen keskitykseksi tarkoittamansa pallo leijaili tolpan kautta takaylänurkkaan.

Toisella puoliajalla Roope Riski ohjasi tasoituksen vapaapotkun jälkitilanteesta. Runsas kymmenen minuuttia ennen loppua Niskanen laukoi tyylillä kuopiolaisten toisen osuman. HJK:n Tim Väyrynen puski komeasti tasoituksen Miro Tenhon hienosta pystypallosta kaksi minuuttia Niskasen maalin jälkeen.

Interin hahmo oli Timo Furuholm, joka viimeisteli joukkueensa molemmat osumat. Furuholm ja Niskanen ovat tehneet tällä kaudella jo kuusi maalia mieheen.

TPS:lle voitto RoPSista oli tärkeä, sillä se nosti turkulaiset sarjan tyvessä rovaniemeläisten ohi. TPS:llä on koossa kolme ja viimeiseksi valahtaneella RoPSilla kaksi pistettä. Ottelu oli TPS:lle ensimmäinen päävalmentaja Jonatan Johanssonin alaisuudessa.