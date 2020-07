Miksei TPS:n Jonatan Johansson ole karanteenissa? Vastustajan koronakuri pitää: ”Ei mitään asiaa stadionille”

Sunnuntaina Suomeen lentäneen tuoreen TPS-luotsin ensimmäinen ottelu on luvassa lauantaina Rovaniemellä.

Kesken kuluvan Veikkausliiga-kauden Turun Palloseuran peräsimeen hypännyt maajoukkueikoni Jonatan ”Tintti” Johansson, saapui Skotlannista Suomeen sunnuntaina 26. heinäkuuta. Korona-alueelta saapuvien tulisi olla kahden viikon omaehtoisessa karanteenissa. Tuoreen TPS-valmentajan ensimmäinen ottelu on luvassa lauantaina Rovaniemellä.

Rovaniemen Palloseuran puheenjohtaja Risto Niva ihmettelee Johanssonin saapumista lentokoneella Rovaniemelle kesken karanteeninsa. Hänen mielestään joukkueita ei kohdella tilanteessa tasapuolisesti.

– Jos tulee karanteenimaasta, niin pitäisi olla kaksi viikkoa joukkueesta erillään. Meille tuli pelaajat Englannista ja Ruotsista, ja he eivät olleet missään fyysisessä tekemisessä joukkueen kanssa. Eikö tämä koske valmentajia ollenkaan? Onko tässä nyt eri säännöt? Niva ihmettelee.

– Johansson tulee vieläpä lentäen. Eihän se koronatestaus riitä. Nyt puhutaan vielä toisesta aallosta, niin tuntuuhan tämä tosi oudolta, Niva jatkaa.

Tintti Johansson vetämässä TPS:n harjoituksia Turussa päivä Suomeen palaamisen jälkeen maanantaina 27.6.2020.

Turussa ollaan asiasta eri linjoilla.

– Olemme menneet valtiovallan säädösten mukaan. Työssä käyvä ihminen saa harjoittaa ammattiaan. Noudatamme myös lääkärin antamia ohjeita. Pelaajat ottavat kontakteja, mutta valmentaja noudattaa turvavälejä, TPS:n va. toimitusjohtaja Janne Kytölä sanoo.

Johansson pitää Kytölän mukaan etäisyyttä pelaajiin, eikä tule stadionin sisätiloihin, mikä aiheuttaa turkulaisille erikoisjärjestelyjä.

– Hän on ulkona koko pelin. Meillä on muitakin valmentajia kuin Tintti. Kaikki asiat on mietitty, Kytölä kuittaa kysymyksen puoliajan taktiikkapalaverista.

Kytölän vastaus on nopea, kysyttäessä kuinka Johansson mahtaa mahdollisen vessahädän koittaessa tilanteen hoitaa.

– Kyllä iso mies osaa hädässä toimia.

Rovaniemen Keskuskentän pääkatsomo kuvattuna vuonna 2016.

Rovaniemellä seurataan lauantain ottelutapahtumaa tarkkaan, ja pidetään huoli, että pelaajana komean uran Skotlannissa ja Valioliigassa tehnyt maajoukkuelegenda ei astu keskuskentän sisätiloihin.

– Johanssonilla ei ole mitään asiaa sisään stadionille. Emme tee tätä ilkeyttämme, vaan se on meidän velvollisuutemme. Vastuuhan tässä on TPS:n, Niva sanoo.