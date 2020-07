Inter aiheutti HJK:lle kauden avaustappion ja nousi liigakärkeen – näin pelattiin Veikkausliigassa perjantaina

Nuorukaisten salamamaalit toivat RoPSille avauspisteen, IFK Mariehamn kaatoi SJK:n.

Turun Inter aiheutti kahdella voitolla jalkapallon Veikkausliigan aloittaneelle HJK:lle kauden ensimmäisen pistemenetyksen. Inter kaatoi helsinkiläiset kotikentällään 1–0 Timo Furuholmin osumalla.

Furuholm tuikkasi pallon maalinedustalta sisään HJK-maalivahti Antonio Regueron torjunnasta, kun ottelua oli pelattu 82 minuuttia. Neljästä ottelustaan yhdeksän pistettä kerännyt Inter nousi sarjakärkeen.

Toisessa kärkikamppailussa Ilves ja KuPS pelasivat maalittoman tasapelin Ratinan stadionilla. KuPS on toisena pisteen päässä Interistä. Ilves on kolmantena seitsemässä pisteessä. Ottelun kärkikolmikkoa vähemmän pelannut HJK on neljäntenä kuudessa pisteessä.

RoPS ja Haka päätyivät Rovaniemellä 2–2-pistejakoon. Eero Markkanen avasi valkeakoskelaisvieraiden maalihanat 20 minuutin kohdalla. RoPS kuittasi johdon kuitenkin reilun viiden minuutin päästä, kun 19-vuotiasTuomas Kaukua ja 18-vuotias Matias Tamminen heiluttivat Haka-verkkoa kahdesti minuutin sisällä. Toisella puoliajalla Haka-puolustaja Niklas Friberg puski loppulukemat kulmapotkusta.

RoPSille piste oli kauden ensimmäinen, Hakalle toinen.

IFK Mariehamn avasi kauden voittotilinsä Seinäjoella SJK:n vieraana ja nousi liigan viidenneksi. Vieraille 2–1-voitossa maalasivat Albion Ademi ja Peter Makrillos, SJK:n ainokaisen teki Mehmet Hetemaj. IFK:n tapaan voiton, tasapelin ja tappion summannut SJK on kuudentena.