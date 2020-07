KuPS saa kovan paluumuuttajan – ex-kapteeni palaa Kuopioon

Kuopiolaisten ex-kapteeni Petteri Pennanen siirtyi viime kauden Suomen mestaruuden jälkeen Indonesian pääsarjaan.

Veikkausliigan hallitseva mestari Kuopion Palloseura on tehnyt loppukauden mittaisen pelaajasopimuksen keskikenttäpelaaja Petteri Pennasen kanssa.

Kuopiolaisten ex-kapteeni siirtyi viime kauden Suomen mestaruuden jälkeen Indonesian pääsarjaan, mutta palaa koronaviruspandemian takia jo nyt takaisin.

– Viimeisistä peleistäni on jo pitkä aika ja täällä Kuopiossa kaikki on tuttua, joten nälkä vetää tuttu keltapaita päälle on kova, viime kaudella kuudesti KuPSille osunut Pennanen kommentoi KuPSin verkkosivuilla.

29-vuotias Pennanen pelasi Indonesiassa kolme ottelua. Hän purki sopimuksensa aiemmin heinäkuussa. Kuopiossa taitopelaaja uskoo pystyvänsä auttamaan joukkuetta erityisesti hyökkäyspelaamisessa.

– Pallollisessa pelaamisessamme perusasiat toimivat varsin hyvin, mutta mielestäni pystymme parantamaan sitä vielä entisestään. Uskon, että pystyn auttamaan joukkuetta nimenomaan pallollisessa vaiheessa ja tuomaan siihen lisää variaatioita, Pennanen sanoi.