Ottelutapahtumien ruoka- ja juomapalvelut nousivat pinnalle alkuviikosta, kun FC Lahti ilmoitti, ettei sen kotiotteluissa ole tarjolla lainkaan kioskipalveluita koronarajoitusten vuoksi.

FC Lahden keskiviikkoillan kotiottelussa SJK:ta vastaan kaikki kioskipalvelut olivat poissa käytöstä.

FC Lahden toimitusjohtaja Juho-Matti Heikari kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että syynä päätökseen olivat koronaviruksen aiheuttamat erikoisjärjestelyt ja -asetukset.

– Meidän on mahdotonta järjestää jokaiselle makkaranostajalle oma pöytäpaikka. Uskallan väittää, että nämä säädökset on tehty ravintoloita varten ja me olemme tapahtumanjärjestäjä, joka tekee oheismyyntiä. Tämä on ihan käsittämätön asetus, ja puhutaan tuhansien eurojen menetyksistä, Heikari harmitteli.

Aluehallintoviraston ylitarkastaja Samuel Haataja puolestaan kertoi, että Hämeen poliisilaitos oli kirjannut FC Lahden ensimmäisestä kotiottelusta, eli viikon takaisesta HJK-kohtaamisesta, epäkohtailmoituksen.

– Monet tapahtumajärjestäjät eri paikkakunnilla kokevat asetukset haasteena, mutta ne ovat hoidettavissa ja ne on myös hoidettu kuntoon, Haataja totesi.

HJK:n kauden ensimmäisessä kotiottelussa keskiviikkoiltana FC Hakaa vastaan poikkeuksellista viime kauteen verrattuna oli vain alkoholin anniskelu.

Yleensä Töölön jalkapallostadionilla tietyt katsomonosat ovat anniskelualueita, joissa otteluita voi seurata myös olutta nauttien.

Nyt koronasäännösten myötä HJK:n peleissä alkoholijuomia tarjoiltiin vain kioskialueella, jossa pöytätasoja oli saatavilla riittävästi. Katsomoon tuoppeja ei siis saanut viedä missään katsomonosassa.

Sen sijaan kahvia, nakkimukeja ja muita vastaavia, alkoholittomia herkkuja sai HJK:n ottelussa nauttia vapaasti myös katsomossa.

– Kyllähän ihminen voi jäätelökioskiltakin noutaa jäätelön ja syödä sen missä haluaa, eikä hän tarvitse siihen pöytätasoa. Kyse on take away -tuotteista, HJK:n turvallisuushenkilöstö kommentoi ottelun tauolla.

– Ja tuossa vieressäkin Helsinki Cupissa myydään tuotteita kioskeista, eikä siellä ole tarkkaan rajattu, että missä tuotteet pitää nauttia.