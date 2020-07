FC Lahti ilmoittaa lopettavansa oheismyynnin kokonaan ottelutapahtumissaan. Seura ei ole valmis tekemään aluehallintoviraston vaatimia toimenpiteitä.

Veikkausliigaseura FC Lahti lopettaa kaiken ottelutapahtumassa tapahtuvan oheismyynnin. Vielä viikko sitten HJK:ta vastaan stadionilla tarjoiltiin kisamakkaraa ja virvokkeita, mutta keskiviikon ottelussa SJK:ta vastaan kahvitkin jäävät juomatta.

– Illan ottelussa ei myydä mitään. Viikko sitten myimme normaalisti, ja katsojat ohjattiin nauttimaan tuotteista omalle paikalle katsomoon, jossa alla on betoninen taso. Se ei viranomaisille käynyt, FC Lahden toimitusjohtaja Juho-Matti Heikari kertoo.

Ilta-Sanomien selvityksen perusteella vastaavia ongelmia ei ole ollut muilla paikkakunnilla. Säädökset ovat tiukat, mutta järjestelyissä on onnistuttu yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa.

FC Lahti näkee vaadittavat järjestelyt mahdottomina ja ongelmallisena.

– Meidän on mahdotonta järjestää jokaiselle makkaranostajalle oma pöytäpaikka. Uskallan väittää, että nämä säädökset on tehty ravintoloita varten ja me olemme tapahtumanjärjestäjä, joka tekee oheismyyntiä. Tämä on ihan käsittämätön asetus, ja puhutaan tuhansien eurojen menetyksistä, Heikari harmittelee.

Hämeen poliisilaitos teki keskiviikkona 1. heinäkuuta pelatun FC Lahden ja HJK:n ottelun järjestelyistä epäkohtailmoituksen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Samuel Haataja kertoo, että Lahden katsomon betoninen tukirakenne ei ole asetusten vaatima pöytä tai vastaava taso.

Myöskään Lahden stadionin katsomon takana olevalle 2 700 asiakaspaikan palvelualueelle ei ole tehty tarvittavia muutoksia.

– Hämeen poliisilaitos teki viime viikon pelistä epäkohtailmoituksen, ja pyysimme FC Lahdelta siihen vastinetta. Monet tapahtumajärjestäjät eri paikkakunnilla kokevat asetukset haasteena, mutta ne ovat hoidettavissa ja ne on myös hoidettu kuntoon, Haataja sanoo.

– Olen kirjannut, että katsomon tukirakenteet, betoninen lattia tai kulkuväylä ei ole tartuntatautilain edellyttämä pöytä tai vastaava taso.

Makkaran tai kahvin vieminen katsomoon ei ole kielletty. Lahden stadionilla ongelmia on aiheuttanut anniskelukatsomo ja katsomon takana oleva palvelualue. Ylitarkastaja Haatajan mukaan näistä ei löydy asiakkaille tarpeeksi istumapaikkoja, jotka olisi varusteltu tartuntatautilain edellyttämin pöytätasoin.

Keskiviikkona Jyväskylän Harjulla järjestettävissä yleisurheilukilpailuissa ohjeistukset ovat aiheuttaneet lisätyötä, mutta ongelmia ei ole ollut.

– Avin tarkistus on vielä tulossa, mutta ohjeita on noudatettu tarkkaan ja eri katsomonlohkoilla on omat palvelunsa. Tämä on aiheuttanut paljon lisätyötä, ja säädökset ovat todella tiukat, Jyväskylän yleisurheilun gp-kisan kilpailujohtaja Esa Kaihlajärvi sanoo.