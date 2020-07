TPS pelasi ylivoimalla yli tunnin – kärsi silti tappion: ”Ei se näköjään onnistunut”

TPS:n puolustuksella on riittänyt urakoitavaa. Kuvassa vasemmalta turkulaisseuran Masahudu Alhassan, Mika Ääritalo, Sami Rähmönen, Alim Moundi ja Alhayr Hernandez.

TPS:n synkästi alkanut kausi jatkui, kun turkulaisjoukkue ei onnistunut maalinteossa edes yhden miehen ylivoimalla.

TPS–Inter 0–1

TPS on 2010-luvun surullisimpia tarinoita suomalaisessa jalkapallossa. Sarjatasojen väliä sahaava entinen suurseura on tällä kaudella taas vaihteeksi pinnan yläpuolella, mutta kauden aloitus Veikkausliigassa on ollut tahmea. Jos peliesitykset eivät muutu, joukkue matkannee jälleen kauden päätteeksi sarjatasoa alemmas.

Nuori keskikenttäpelaaja Juho Lähde lähti aikoinaan Turusta juuri ennen kuin ongelmat alkoivat. Kausi 2013 oli päättynyt, ja taakse jäi silloin vaikean kauden pelannut suurseura, jonka talous veteli viimeisiään. Edessä odotti tarpeellinen maisemanvaihdos ja uudet haasteet Seinäjoella. Nyt Lähde on palannut takaisin Turkuun, mutta rakkaan kasvattajaseuran suuruudesta on jäljellä enää vain muisto.

– Eihän tämän tilanteen seuraaminen helppoa ole ollut. Kaikkihan sen tietävät, että taloudellinen tilanne on tässä ollut se vaikein. Varmaan jokainen TPS-kannattaja on viime vuosina miettinyt päänsä puhki, että millä nämä talousongelmat saataisiin ratkaistua, pohtii Lähde.

Vajaassa vuosikymmenessä TPS on muuttunut potentiaalisesta mestaruuskandidaatista Veikkausliigan hissijoukkueeksi. Taistelu mitaleista on vaihtunut selviytymiskamppailuksi, jossa jokainen pistemenetys tai maali voi merkitä sarjapaikan menettämistä. Lähteellä on omakohtaista kokemusta putoamistaistelusta, sillä hän siirtyi Turkuun viime kauden putoajan VPS:n riveistä.

– Periaatteessa pelaaminen putoamistaistelun joukkueessa ei eroa muista, mutta jos tilannetta alkaa pohtimaan liikaa, niin omaksuu altavastaajan roolin. Nyt on erityisen tärkeä mennä yksi peli kerrallaan.

Lähde jätti TPS:n surullisenkuuluisan kauden 2013 jälkeen. Silloin kaikki oli menossa nopealla tahdilla solmuun, sillä mestaruuskamppailuun tähdännyt joukkue alisuoritti kotimaassa ja Euroopassa. Taloudelta putosi pohja, ja seuraavalla kaudella turkulaiset putosivat tylysti sarjatasoa alemmas.

– Silloin meni kaikki pieleen. Taloudellisesti siinä pelattiin upporikasta ja rutiköyhää. Puskuria epäonnistumisen varalle ei taloudellisesti ollut. Kun se korttitalo sitten kaatui, niin lopputulos oli sellainen, että siitä kärsitään yhä.

TPS on rämpinyt vuoden 2014 putoamisestaan asti sarjatasojen välissä. Kaudeksi 2018 se nousi Veikkausliigaan, mutta putosi kauden päätteeksi takaisin. Nyt toiveena olisi pysäyttää sarjatasojen välillä sahaaminen.

– Tavoitteena on tietysti vakiinnuttaa tämä sarjapaikka nyt, ja uskon vahvasti, että se on tällä ryhmällä mahdollista. Harjoitteluolosuhteet täällä ovat aivan loistavat, joten ei tämä sellaisista asioista jää kiinni. Me teemme kaikkemme, että sarjapaikka säilyisi.

Kauden alku on kuitenkin ollut pelillisesti heikko. Saldona on kaksi tappiota, joissa molemmissa TPS on ollut hyökkäyspäässä huolestuttavan tehoton.

– Me emme yksinkertaisesti pääse tarpeeksi hyville maalipaikoille. Korjausliike lähtee vain ja ainoastaan harjoittelusta, Lähde summaa.

Kuvaavaa on, että maalia ei saatu kauden ensimmäisessä kotiottelussa, tiistaisessa Ilves-kohtaamisessa aikaiseksi, vaikka TPS pelasi yli tunnin yhden miehen ylivoimalla. Ilves sen sijaa hyödynsi maalipaikkansa ja vei pisteet.

– Tarkoitus oli, että juoksutetaan vastustajaa laidoissa, mutta ei se näköjään onnistunut edes ylivoimalla. Ilveksen maalista en edes tiedä mitä sanoa, pettynyt Lähde kertoi.