Kanadalaisen Drew Beckien mahdollisuus pelata ammatikseen Euroopassa jäi haaveeksi, kun hän sairastui vakavasti. Uusi dokumentti avaa hänen tarinaansa.

Kauteen 2018 valmistautuneen Kuopion Palloseuran testeissä talvikaudella nähtiin kanadalaispuolustaja Drew Beckie.

Harjoitukset ja harjoitusottelut KuPS-paidassa vaihtuivat kuitenkin äkkiarvaamatta taisteluun elämästä ruotsalaisessa sairaalassa.

Nyt 29-vuotiaasta Beckiestä on tehty dokumentti Still Defending, joka on nähtävillä ilmaiseksi Vimeo-palvelussa sekä elokuvan omilla nettisivuilla.

Loppuvuodesta 2017 Beckie siis osallistui KuPS:n testijaksolle. Tämän jälkeen hän lomaili Ruotsissa.

– Olin Ruotsissa joulukuussa 2017 ennen kuin minun oli tarkoitus palata Suomeen harjoittelemaan. Eräänä aamuna minulla oli ongelmia sydämeni kanssa, Beckie kertoo Denver Postin mukaan.

Beckien sydän pysähtyi viruksen aiheuttaman sydänlihastulehduksen vuoksi. Sydänlihastulehdus on urheilijoiden joukossa yksi merkittävin sydänperäisten äkkikuolemien aiheuttaja.

– Olin Ruotsissa sairaalassa kaksi viikkoa ja minulle kerrottiin, että minun ei todennäköisesti annettaisi pelata enää, koska sydämeni ei olisi tarpeeksi vahva kestämään minkäänlaista taakkaa, Beckie muistelee.

Instagramissa Beckie varoitti myös koronaviruksen vaaroista.

– Virukset eivät ole vitsi. Näinä aikoina on erityisen tärkeää pitää huolta itsestään ja perheestään. Vaikka oma tautini ei ollut covid-19, virus aiheutti tuhoa kropalleni, Beckie kirjoitti julkaisussaan.

Sopimus KuPS:n kanssa jäi siis haaveeksi, mutta sydänlihastulehduksestaan Beckie onnekseen toipui hyvin.

Beckie yritti paluuta pelikentille toukokuussa 2018 eli noin puoli vuotta sydänkohtauksensa jälkeen. Hän liittyi Yhdysvalloissa floridalaiseen Jacksonville Armada -joukkueeseen, joka pelasi puoliammattilaissarjassa.

Pelaamisen ohella Beckie toimi autojen myyjänä ja pesijänä saadakseen riittävästi tuloja muun muassa loppujen sairaalalaskujensa maksamiseen.

– Seurat eivät halua allekirjoittaa sinulle hyvää sopimusta, koska et ehkä pysty pelaamaan uudestaan. Kävin mielessäni taistelua siitä, haluaisinko todella tulla takaisin ja olisiko se taloudellisesti järkevä päätös, Beckie sanoo.

Nyt Beckie on aloittamassa toista kauttaan texasilaisessa El Paso Locomotivessa. Joukkue pelaa yhdysvaltalaista USL Championship -sarjaa. USLC on hierarkiassa USA:n jalkapallon toiseksi kovin sarjataso MLS:n eli Major League Soccerin jälkeen.

Beckie kertoo, ettei hän halunnut osallistua dokumentin tekemiseen kerjätäkseen sääliä tai empatiaa, vaan osoittaakseen, että kuka tahansa voi joutua vaarallisen ja pelottavan tilanteen eteen. Niistä on kuitenkin mahdollista nousta jaloilleen.