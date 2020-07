Turvavälit unohtuivat katsomoissa, kun urheilusarjat käynnistyivät – näin kommentoivat HUSin ja Helsingin yliopiston asiantuntijat

Veikkausliigan avauskierroksen ottelut herättivät huolen koronaviruksen leviämisen mahdollisuuksista, koska turvaväleistä ei paikoin ollut tietoakaan.

Jalkapallon ystäviä hellittiin keskiviikkona, kun kotimainen Veikkausliiga käynnistyi pitkän odotuksen jälkeen.

Myös Superpesis alkoi torstaina.

Keskiviikkona Veikkausliigassa pelattiin viisi ottelua, joiden yleisökeskiarvoksi muodostui 1 929 katsojaa. Eniten katsojia oli Seinäjoella ottelussa SJK–TPS, 2 298.

Etenkin joissakin fanikatsomoissa meno oli riehakasta. Esimerkiksi HIFK:n, FC Lahden ja FC Hakan kotifanit olivat pakkautuneet tiiviisti kannustamaan omiaan.

Veikkausliiga alkoi viimeinkin 1. heinäkuuta.

Turvaväleistä on keskusteltu esimerkiksi Tanskassa, jossa pelattuun cup-finaaliin oli päästetty 1 450 katsojaa. Muun muassa ESPN uutisoi, että osa yleisöstä ei pyynnöistä huolimatta noudattanut turvavälejä, joten erotuomari keskeytti ottelun 14 minuutiksi ensimmäisen puoliajan loppupuolella.

Veikkausliigan fanikatsomoissa havaittu toiminta herätti tietenkin huolta, vaikkakin koronavirustilanne Suomessa tällä hetkellä on hyvin hallinnassa.

– Perusriski saada tartunta on tällä hetkellä hyvin pieni. Mutta jos siellä sattuu joku sairastunut olemaan, varsinkin faniporukassa, tartunnan voi sieltä saada. Siihen riittää yksi ihminen. Riski on siis kaiken kaikkiaan pieni, mutta voi olla huono tuuri, arvioi Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri.

Suomalaisesta huippujalkapallosta nautittiin keskiviikkona usealla paikkakunnalla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Asko Järvinen on samoilla linjoilla.

– Kaikessa on riski, mutta iso osa tunnistetuista tartunnoista on samoista tiloista ja samoista perhepiireistä. Ulkoilma vähentää riskitasoa. Tosin katsomossa ollaan pitkään yhdessä ja roiskeiden määrä voi lisääntyä, kun huudetaan. Huudettaessa pisaroiden määrä lisääntyy ja koronahan leviää pisaratartuntana, Järvinen muistuttaa.

Joka tapauksessa Meri rauhoittelee, ettei tilanteesssa ole syytä paniikkiin.

– Onhan tässä positiivinen puoli. Ihmiset pääsevät jalkapallokatsomoihin, eli kokonaistilanne on nyt niin hyvä. Saa ja pitääkin nauttia, että katsomoihin pääsee.

Veikkausliigan avaus kiinnosti yleisöä.

Järvinen kertoo, että HUSin alueella koronavirustesteihin hakeutuvista tällä hetkellä noin 0,1–1,5 prosentilla todetaan koronatartunta.

– Se on koko lailla pieni prosentti kaikista hengitystieinfektioista, mutta ei tauti ole kadonnut. Koko ajan tautitapauksia havaitaan, ja niitä tulee eri alueilta, Järvinen sanoo.

– Ihan saman tyyppistä riskiä en kuitenkaan näkisi jalkapallo-otteluissa, kuin vaikkapa häissä tai vastaavissa tapahtumissa, joissa ollaan pitkään samoissa porukoissa ja myös sisätiloissa, Järvinen lisää.

Pari erittäin tärkeää pointtia asiantuntijat kuitenkin nostavat esille. Vaikka Suomessa koronaviruksen saamisen riski on tällä hetkellä pieni, ja ulkoilmassa vielä pienempi kuin sisätiloissa, voi yksikin sairastunut riittää levittämään virusta suureen porukkaan.

– Riski tiivistyy läheisyyden myötä. Jalkapallo-ottelu ulkona ei ole suurin riski, mutta kun sen jälkeen lähdetään pubeihin ja muihin jatkamaan, niin riski kasvaa, huomauttaa Meri.

Veikkausliigaa pelataan 22. marraskuuta saakka.

Lisäksi Meri vetoaa, ettei kukaan lähtisi ehdon tahdoin riskeeraamaan muita jalkapallokatsojia.

– Sairaana ei saa mennä otteluihin. Se on kriittisin asia. Ja on hyvin tärkeää, että jos ottelun jälkeen sairastuu, kertoo fanikavereidensa nimet ja muut, keiden seurassa on oleskellut, jotta potentiaaliset altistuneet saadaan selville.

– Pienilläkin oireilla pitää pysyä poissa, tiivistää puolestaan Järvinen.