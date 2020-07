Elias Mastokangas, 19, nousi FC Interin avaukseen – yhteen asiaan hän ei ole vielä tottunut: ”Kyllä siinä kylmät väreet aina menee”

FC Inter menetti kaksi viime kauden tehohyökkääjäänsä, mutta nuori Elias Mastokangas on täyttänyt tilan vakuuttavasti.

FC Inter–RoPS 3–1

Turkulaisseura FC Interin hyökkäyksessä puhaltavat nyt uudet tuulet. Viime kauden hopeajoukkueen tehohyökkääjät Filip Valencic ja Mika Ojala ovat poissa, mutta taustalta nousee jo uusia vastuunkantajia. Heistä kovimmassa nosteessa on vasta 19-vuotias hyökkääjälupaus Elias Mastokangas, joka on noussut kauden alkaessa turkulaisten avauskokoonpanoon.

– Koko kevään on ollut tavoitteena, että tällä kaudella teen sen lopullisen läpimurron. Tavoitteena on vakiinnuttaa paikka kentällä, mutta helppoa se ei tule olemaan. Tässä on niin paljon hyviä pelaajia edessä, Mastokangas pohtii.

Nuorukaisen viime aikojen otteet ovat olleet vakuuttavia. Kaksi maalia FC Lahden verkkoon Suomen Cupin välierässä viimeistellyt Mastokangas jatkoi torstaina maaliputkeaan osumalla turkulaisten veikkausliigakauden avauksessa RoPSia vastaan. Yleisön suosionosoituksiin hän ei kuitenkaan ole ehtinyt vielä tottua.

– Kyllä siinä kylmät väreet aina menee. Olen pikkupojasta asti haaveillut tästä, joten kyllä fiilis maalin jälkeen on aivan uskomaton.

Inter voitti ottelun 3–1.

Mastokankaan debyytti Veikkausliigassa nähtiin jo vuonna 2017. Viime kaudella hän pääsi uuden valmennusjohdon alaisuudessa vaihtopenkille rotaatiopelaajaksi, ja tällä kaudella Interin päävalmentaja José Riveiro on kasvattamassa nuorukaisen roolia. Mastokangas arvostaa valmentajansa toimintatapoja.

– Riveiro on parhaimpia valmentajia, joita minulla on ollut. Hänen ja joukkueen välillä ei ole minkäänlaista kuilua. Jos hän haluaa minun tekevän jotain, hän kertoo sen selkeästi ja avoimesti, Mastokangas korostaa.

Valencicin ja seuraikoni Ojalan lähtö on herättänyt epäilyksiä siitä, että Interin tulivoimainen hyökkäys olisi nyt ratkaisevasti heikentynyt. Tilastojen valossa maaleja on kuitenkin tehtailtu kauden alla varsin tehokkaasti.

– Kaikilla joukkueilla pelaajat vaihtuvat kausien välillä. Kyllä minä sanoisin, että meillä on tässä erittäin monipuolinen ja tasavahva joukkue, han jatkaa.

Jotain tuttua ja turvallista sinimustien hyökkäyksestä kuitenkin yhä löytyy. Mastokankaan ja japanilaisvahvistus Taiki Kagayaman rinnalla viilettää nimittäin seuraikoni Timo Furuholm, joka solmi talvella kahden vuoden jatkosopimuksen turkulaisten kanssa. Hän jakaa nuoremmille tulokkaille avoimesti peliviisauttaan.

– Furuholm jakaa sellaisia isällisiä neuvoja. Hän puhuu paljon sijoittumisesta ja rauhallisuuden merkityksestä. Aina ei tarvitse häslätä joka paikassa, Mastokangas nauraa.

Aika näyttää, kuinka kova ikävä Interillä lopulta tulee Valencicia ja Ojalaa. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että kaupungissa on jo uusi sheriffi.