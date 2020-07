Hakan legenda Valeri Popovitsh todisti rakkaan seuransa paluun Veikkausliigaan – ”Onhan tämä valtavan iso juttu”

Hakan legenda Valeri Popovitsh toivotti pääsarjajalkapallon takaisin pyhälle maalle.

Kaikki on niin kuin ennen.

Legendaarisella Tehtaan kentällä riittää kuhinaa: Loppuunmyytyyn Honka-otteluun lippuja ovat saaneet vain onnekkaimmat. Jonot porttien suulla ovat pitkiä, mutta ihmisten kasvoilla riittää silti hymyä. Koronarajoituksista huolimatta tunnelma on odottavan positiivinen.

Ottelu Honkaa vastaan on alkamassa, eikä kyse ole mistä tahansa kamppailusta: jalkapallokaupungin suurin ylpeys Haka on palannut Veikkausliigaan.

Seitsemän vuoden pitkä odotus on vihdoin päättynyt.

Valeri Popovitsh seurasi silmä kovana Hakan edesottamuksia.

– Onhan tämä jokaiselle koskilaiselle valtavan iso juttu. Kuten on myös minulle. Nyt kun kauden alku koronan takia vähän vielä venähti, niin odotus on vain kasvanut, kertoo Valeri ”Vallu” Popovitsh.

Popovitsh on noin 20 000 asukkaan pikkukaupungin kenties tunnetuin asukas.

Hän edusti Hakaa 14 kauden ajan ja jäi yleisön sydämiin viidellä Suomen mestaruudellaan, kolmella Suomen cupin voitollaan, 154 maalillaan sekä taiturimaisilla otteillaan, jotka ihastuttivat katsojia illasta toiseen.

Sittemmin hän jäi asumaan Valkeakoskelle ja työskentelee nykyisin kolmivuorotyötä tekevänä teollisuustyöntekijänä, kuten teollisuuskaupungin asukkaalle on ominaista. Valkeakoskesta ja valkeakoskelaisista Popovitsh puhuu ”Koskina” ja ”koskilaisina” – vakiintuneeseen paikalliseen tapaan.

Hakan kannattajat ottivat liigapaluusta kaiken irti.

Nyt hän on yhtenä valkeakoskelaisena katsomassa itselleen tärkeän seuran uutta tulemista.

– Tämä on siinäkin mielessä hieno tarina, että ylä- ja alamäkiä Hakassa on riittänyt. Mutta nyt ollaan taas täällä, missä pitääkin, Popovitsh miettii.

Ylä- ja alamäellä pallotaituri viittaa viime vuosikymmenen vaihteeseen, jolloin hän joutui itsekin myrskyn silmään.

” Olen aina uskonut, että nousu tapahtuu jossain vaiheessa väistämättä, sillä tämä on perinteinen futiskaupunki. Kysymys on vain ollut, että milloin se tapahtuu.

Popovitshin komea ura ei saanut Hakassa arvoistaan loppua, kun vuonna 2009 uudeksi pääomistajaksi tullut ravintolamoguli Sedu Koskinen näytti legendalle tylysti ovea.

Pian sen jälkeen Valkeakoskella alkoivat kriisivuodet, jotka päättyivät putoamiseen Veikkausliigasta syksyllä 2012. Tilanne paheni Ykkösessä entisestään, ja seura jäi lopulta taistelemaan olemassaolostaan.

Eero Markkanen iski Hakan ainoan maalin.

Pahimmillaan Hakan kuoliniskuun ei olisi vaadittu kuin se, että joku valkeakoskelaisten tilanteeseen tympääntynyt velkoja olisi päättänyt tehdä konkurssihakemuksen.

Hiljalleen Haka nousi kuitenkin jälleen jaloilleen, vaikka moni ehti jo kirjoittaa Hakan lopullisesti ulos suomalaisesta huippujalkapallosta.

– Myrskyjä on ollut, mutta se ei ole minulle yllätys, että Haka on jälleen palannut Veikkausliigaan. Olen aina uskonut, että se tapahtuu jossain vaiheessa väistämättä, sillä tämä on perinteinen futiskaupunki. Kysymys on vain ollut, että milloin se tapahtuu.

– Teme (Hakan päävalmentaja Teemu Tainio) oli sitten se, joka sai pelin toimimaan ja kun talouskin on kunnossa, niin kaikki on mahdollista. Mutta nyt edessä uusi haaste, hän muistuttaa.

Haka dominoi viime kaudella Ykköstä. Valkeakoskelainen jalkapalloyhteisö tottui varsinkin Tehtaan kentällä murskavoittoihin ja täydelliseen dominointiin.

Hakan pelaajat kiittivät kannattajia ottelun jälkeen.

”Valkeakosken Tsaari” muistuttaa, ettei aivan vastaavaa ole enää luvassa.

Kauden avaus oli siitä hyvä esimerkki. Haka pelasi kelvollisen ottelun ja pääsi pyörittämään viimeiset 20 minuuttia miesylivoimalla, mutta ei pystynyt hyödyntämään mahdollisuuttaan. Pisteet jaettiin 1–1-tuloksella.

– Olen pojalle (Hakassa pelaava Anton Popovitsh) muistuttanut, että Veikkausliiga ja Ykkönen ovat täysin eri sarjoja. Nyt vastassa ei ole enää ainuttakaan huonoa pelaajaa, vaan pallon kanssa pitää kaikissa toimissa olla aiempaa nopeampi, jos haluaa tehdä tulosta.

Entisen suurseuran uusi tuleminen voi olla lopulta pienestä kiinni. Tällä kaudella Hakan ehdoton tavoite on säilyä Veikkausliigassa. Siinä tavoitteessa Popovitsh näkee kauden alkupuoliskon olevan erityisen tärkeä juuri Hakalle, jonka pelaajista moni ottaa vasta ensimmäisiä askeliaan liigatasolla.

– Hyvä alku voisi tuoda nuorille pelaajille tarvittavaa itseluottamusta, jonka jälkeen peli voisi lähteä rullaamaan entistä paremmin. Toivottavasti niin käy, sillä Hakan paikka on Veikkausliigassa.

Sama ajatus vaikutti olevan myös valkeakoskelaisyleisöllä ottelun jälkeen. Katsojat eivät synkistelleet menetettyä kahta pistettä, vaan kiittivät tyytyväisinä suosikkijoukkuettaan ottelun jälkeen.

Haka ja Valkeakoski ovat palanneet. Sinne, minne kuuluvatkin.