Veikkausliigassa voidaan ottaa käyttöön alkukesää suuremmat yleisökapasiteetit, mutta erilaisia rajoituksia edelleen riittää.

Keskiviikkona käynnistyvässä jalkapallon Veikkausliigassa on käytössä alkukesää suuremmat yleisökapasiteetit, ja paljon erilaisia yleisön turvallisuutta parantavia järjestelyjä.

Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa toivottaa katsojat lämpimästi tervetulleeksi seuraamaan kotimaista huippufutista, mutta toivoo yleisöltä kärsivällisyyttä.

– Nyt heinäkuun alusta voimme tehdä 500 hengen eristettyjä katsomolohkoja ja stadioneille voidaan ottaa enemmän ihmisiä. Rajoitteet ovat edelleen tiukat ja kapasiteetti hyvinkin vajaakäytössä, Marjamaa kommentoi kauden alun yleisörajoituksia.

Jalkapallo on kuitenkin ulkoilmalaji, ja se pienentää virustartunnan riskejä.

– Hyvä puoli tässä on se, että tutkimuksissa on tuotu esille, että ulkoilma laskee riskitasoa huomattavasti. Jalkapallokenttä on valtavan kokoinen ja stadionlohkot ovat kaukana toisistaan. Sellaista paikkaa ei ole, missä kaikki olisi riskitöntä, mutta meidän tapahtumissa on kaikki tehty sen eteen, liigan toimitusjohtaja jatkaa.

Koronarajoituksista johtuen yleisöä sai kesäkuun lopussa olla koko stadionilla maksimissaan 500 ihmistä. Heinäkuun alusta alkaen ihmisiä saa olla 500 yhtä katsomonlohkoa kohden. Kuva Suomen cupin välieräottelusta FC Inter - FC Lahti.

Veikkausliigassa on koronaviruksen vuoksi keväästä asti suunniteltu ihmisten hallintaa, liikkumisen rytmitystä, eri kulkuväylille ohjaamista ja suunnitelmia esimerkiksi myyntipisteiden ja käsidesipaikkojen sijoitteluun.

Marjamaa kertoo, että seurat ovat saaneet järjestelyistään aluehallintovirastoista erittäin hyvää palautetta.

Suomalainen yleisö on saattaa tutusti kiirehtiä katsomoista heti loppuvihellyksen soidessa tai jo sitä aikaisemmin. Veikkausliigan pomo toivoo yleisöltä kärsivällisyyttä.

– Pyrimme ruuhkia välttääksemme rytmittämään ihmisten kulkemista, niin toivon kärsivällisyyttä ja varaamaan stadionilta poistumiseen hieman aikaa. Kyse ei ole kuin viidestä tai kymmenestä minuutista. Näitä tehdään kuitenkin ihmisten omaksi suojaksi, Marjamaa sanoo.

Kaikki halukkaat eivät valitettavasti mahdu ottelutapahtumiin, ja yleisökapasiteeteissa on paljon stadionkohtaisia eroja. Tuoreinta tietoa eri paikkakuntien lipunmyyntitilanteesta saa seurojen omista viestimistä.

Erityisesti pienimmillä stadioneilla lippuja ei välttämättä myydä porteilta lainkaan lippukiintiöiden mennessä pääosin tai kokonaan kausikorttilaisille. Marjamaa suosittelee ostamaan liput ennakkoon.

– Jalkapalloa voi tulla nyt katsomaan turvallisin mielin. Edelleen kuitenkin suositellaan, että riskiryhmäläiset eivät tulisi peliin, vaan katsoisivat Ruudun kautta lähetystä.

– Jos on yhtään oireita, niin ei saa missään nimessä mennä peliin, olemme kuitenkin yhdessä vastuussa toisistamme. Peskää niitä käsiä.