Hymyilevätkö tässä tulevat Suomen mestarit? HJK:n törsäysfestivaalille löytyy vain muutama ennakkotapaus

HJK tyhjensi siirtomarkkinoiden pajatson tähtihankinnoilla. IS esittelee Klubin kovimmat värväykset.

Kun HJK ei voita mestaruutta, voi olla varma, että perästä kuuluu. Törsäysfestivaaleilla on pitkä ja pääosin kunniakas historia.

Kaikki muistavat, miten HJK selvisi Mestarien liigaan 1998. Uroteon juuret ovat katastrofikaudessa 1996, jolloin Klubi oli lähellä pudota Veikkausliigasta. Omistaja Olli-Pekka Lyytikäinen laittoi rahaa palamaan. Antti Muurinen tuli päävalmentajaksi ja pelaajarinkiin liittyivät mm. Ville Nylund, Piracaia, Hannu Tihinen, Rafael, Jarkko Wiss ja Jarmo Saastamoinen.

Loppu on historiaa.

Sama toistui kaudelle 2002, kun Klubin edellisestä mestaruudesta oli kulunut ”jo” viisi vuotta ja uudelleen kaudeksi 2009, kun taas toiset viisi oli mennyt edellisestä. Keith Armstrong ja seuraan palannut Muurinen saivat haluamansa leikkikalut.

Nyt samassa tilanteessa on Toni Koskela, jolle Aki Riihilahti värväsi hurjan tähtinipun. Ilta-Sanomien asiantuntija Marko Rajamäki arvioi Klubin viisi kovinta hankintaa. Valinnanvaraa riitti.

1. Luis Carlos Murillo

Murillo oli kahden kauden ajan Kuopion Palloseurassa täysin ylivoimainen pelaaja vasemman laitapuolustajan paikalla.

– Murillo on ehkä Veikkausliigan paras pelaaja. KuPS ei edes ehtinyt neuvotella hänen kanssaan, kun HJK sai jo miehen allekirjoituksen. Hän on niin hyvä hyökkäyssuuntaan, että vastustajien on huomioitava hänet erityisesti. Mieleen tulevat eteläamerikkalaiset pakit kuten Maicon tai Marcelo: ylirohkea, mutta huikeiden fyysisten ominaisuuksien vuoksi pystyy paikkaamaan sen myös puolustussuuntaan.

Luis Carlos Murillo vuoli kultaa jo viime vuonna KuPSissa.

Rajamäen mukaan Murillon rooli on HJK:ssa hieman erilainen kuin KuPSissa. Kuopiossa hän sai hyökätä valtoimenaan, HJK:lla on oikean pakin paikalla hyvin nouseva Nikolai Alho, joten Murillo saa välillä olla tasapainottavassakin roolissa.

2. Rasmus Schüller

Keskikenttäpelaaja Schüller palasi HJK:hon MLS:n Minnesota Unitedista. Hän kuuluu Suomen maajoukkueen vakiokalustoon.

– Mikäli EM-kisat olisivat olleet tänä kesänä, Schüller olisi ollut ainoa varma veikkausliigapelaaja Suomen ryhmässä. Nyt hän joutuu puolustamaan paikkaansa vuoden ajan, ja se nostaa panoksia otteille Veikkausliigassa. Hän on eliittipelaaja ja todellinen joukkuepelaaja. Hän on keskikentällä joukkueen kulmakivi.

Rasmus Schüller kuuluu Suomen maajoukkueen vakiokalustoon.

3. Lucas Lingman

HJK:n kasvatti floppasi ensiyrittämällään sinivalkoraidoissa. Nyt Rajamäen mukaan ei ole selityksiä, vaan hyvän RoPSin keikan jälkeen on onnistuttava.

– Lingman on keskikentällä todellinen pallomagneetti. Hän ei osaa pelata ilman palloa ja tekee mielettömiä kosketuksia sekä hyviä ratkaisuja. Lingman on aina paikassa, jonne hänelle voi pelata pallon – siksi hän on niin usein pallossa kiinni. Hänen vaikutuksensa HJK:n hyökkäyspeliin on kaikista pelaajista suurin – melkoinen lause tässä tähtisikermässä.

Lucas Lingman (oik.) on keskikentällä todellinen pallomagneetti. Tässä hän kamppailee TPS:n Rasmus Holman kanssa Suomen cupissa 25. tammikuuta 2020 Helsingissä.

4. Roope Riski

Maalitykki Suomen kentillä, mutta maailmalla ei ole tullut toivottua tulosta. TPS:n kasvatti on kaksinkertainen maalikuningas Veikkausliigassa ja nyt tyrkyllä Klubin ykköskärjeksi.

– Riski on TPS:n kasvatiksi harvinainen voittajatyyppi. Hän auttoi SJK:n Suomen mestareiksi 2015 ja on nytkin potentiaalinen maalikuningas. EM-kisojen siirtyminen vuodella saattaa avata Riskille paikan kisajoukkueeseen, jos hän pelaa nappikauden.

5. Atomu Tanaka

Japanilainen taituri edusti HJK:ta 2015–17 ja hurmasi omat sekä vieraat. Tekee peliä ja taitaa maalinteon. Kaksi viime kautta sujuivat pienellä vastuulla Japanin pääsarjassa.

– Kysymys on, missä kunnossa hän on 32-vuotiaana. Pystyykö hän pelaamaan yhtä hyvin kuin viimeksi? Silloin hän oli aivan omaa luokkaansa. Atom on yksi niistä harvoista pelaajista, joka voi viedä joukkueen eurocupin lohkovaiheeseen – jos HJK ensin pääsee takaisin Euroopan kentille. Esimerkillinen taistelija, pistää aina kaiken likoon vastustajasta riippumatta.

Atomu Tanaka hurmasi omat sekä vieraat HJK:sa 2015–17.

Jokerikortti:

Bubacar Djalo

Portugalilainen keskikenttäpelaaja on maineikkaan Sportingin futiskoulun kasvatti. Hän esiintyi talven peleissä edukseen.

– Kehonkieli, fyysinen olemus ja suoritukset kamppailutilanteissa saivat hänet näyttämään mieheltä poikien joukossa. Älykäs liikkuja ja katkoo tosi hyvin puolustuslinjan yläpuolella. Hän voittaa pallot ja pelaa simppelisti.

Bubacar Djalo (vas.) näytti harjoituspeleissä kamppailutilanteissa mieheltä poikien joukossa.

Mitä ihmettä?

Yksi viime vuosien lupaavimmista suomalaismaalivahdeista, Hugo Keto, livahti HJK:n hankintalistalle kesäkuussa melkein puolivahingossa monen muun liigaseuran äimistykseksi.

– Siirto oli yllättävä, koska Keto on 22-vuotias ja tarvitsee kovatasoisia miesten pelejä alle. Niitä ei Englannissa juurikaan tullut. Pelaaminen esimerkiksi Kakkosessa Klubi 04:n paidassa ei ole riittävän kova haaste hänelle. Miten hän saa Antonio Regueron takana minuutteja, Rajamäki ihmettelee.

Maalivahti Hugo Keto livahti HJK:n hankintalistalle monen muun liigaseuran äimistykseksi.

Ja vielä...

Eikä siinä vielä kaikki, sanoisi Vaatehuoneen Simo. HJK hankki myös Veikkausliigan parhaan maalivahdin Antonio Regueron RoPSista ja Pohjois-Makedonian maajoukkueen taiturin Ferhan Hasanin. Serbialaistoppari Ivan Ostojic on vakuuttanut talven ja kesän peleissä.