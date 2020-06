Teemu Tainio tietää, millaista on olla Suomen futisklassikon molemmilla puolilla – ”Täällä aistii, miten tärkeää se on”

Valkeakoskella janotaan cup-menestystä monen vuoden tauon jälkeen. HJK on viimeinen este ennen finaalia.

Jalkapallon Suomen cupin arvostuksesta käydään vuosittain kovaa keskustelua, mutta yhdessä paikassa sen arvostus on aina selviö: Valkeakoskella. Haka on voittanut cupin 12 kertaa.

Cup on niin vankka perinne Valkeakoskella, että Hakan finaalireissu saa ainoana henkilöliikenteen käyntiin paikallisella rautatieasemalla. Cup-juna on ainutlaatuinen perinne suomalaisessa urheiluhistoriassa.

Lauantaina on mahdollisuus laittaa juna raiteille ensimmäistä kertaa vuosiin. Haka isännöi HJK:ta kotimaan jalkapallon klassikko-ottelussa, panoksena paikka cupin finaalissa.

– Kyllä sen edelleen täällä aistii, miten tärkeä cup ihmisille on. Moni on jo kaupungilla tullut sanomaan, että piru, päästäänkö tässä kohta taas cup-junaan, Hakan valmentaja Teemu Tainio kertasi perjantaina mielissään.

Tainio pääsi nostamaan Veikkausliigan mestaruuspokaalia HJK:n paidassa.

Cupin voittaminen on Tainiolle tuttua puuhaa. Hän teki sen HJK:ssa 2014, mutta paikallisten silmissä ennen kaikkea 1997 Valkeakoskella nuorena poikana. Tainio auttoi Hakan finaaliin, kaksiosaisessa välierässä oli vastassa juuri HJK.

– Otettiin jatkopaikka Tehtaan kentällä. Se oli muuten Mika Lehkosuon ensimmäinen peli. Hävittiin Helsingissä 2–3 ja voitettiin kotona 1–0. En saanut pelata Helsingin pelissä, koska en saanut armeijasta vapautusta, Tainio nauraa.

Pallokerhon podcastissa keskusteltiin alkavasta Veikkausliigan kaudesta ja spekuloitiin Hakan kohtaloa. Jos alla oleva podcast-soitin ei näy selaimellasi, voit kuunnella lähetyksen täältä.

Tainion ja Hakan kausi 1997 oli ikimuistoinen. Perinneseura oli aaltoliikkeessä: mestaruus 1995, putoaminen liigasta 1996. 1997 Haka kasasi Ykköseen rautaisen nipun paperitehtaan tuella ja jyräsi paitsi takaisin liigaan niin myös harvinaisesti divisioonajoukkueena cupin voittoon.

Tainion matka jatkui Ranskaan ja Auxerreen, Haka voitti kolme SM-kultaa putkeen nousunsa jälkeen.

Teemu Tainiolla ja pelikavereilla riitti juhlittavaa Valkeakoskella 1997.

Tainio itsekin tietää, että nykyisin cup on mille tahansa joukkueelle Suomessa lyhin tie Euroopan kentille. Hakalle se lienee ainoa tilaisuus, sillä vaikka koskilaiset olivat loistavia viime kauden Ykkösessä niin pitkässä liigassa se tuskin pystyy nousemaan HJK:n, Hongan, Ilveksen ja KuPSin kantaan.

– Sanoin pelaajille jo ennen (puolivälieräottelua) Ilves-peliä, että fakta on, ettei monikaan teistä tule enää koskaan pääsemään näin lähelle cupin voittoa. Miksi siis lopettaa nyt? HJK on todella kova, mutta yksittäisessä pelissä pystymme yllättämään.

Kuten Tainiokin sanoo, juuri nyt Klassikko ei ole aivan 1990-luvun tai 2000-luuvn alun tasolla, jolloin Haka ja HJK ratkoivat keskenään usein maan futisherruuden. 2010-luvulla Haka sukelsi pahasti paperitehtaan tuen katoamisen jälkeen. HJK on nyt Suomen ylivoimaisesti suurin, Haka uutta nousua hakeva haastaja.

– Tällä pelillä on pitkät perinteet ja tästä tulee upea tapahtuma. Nyt se on vielä Daavid vastaan Goljat, mutta Daavid on heräämässä uuteen nousuun. Voittajalle on tarjolla iso palkinto.

HJK on viimeksi voittanut cupin 2017, Haka puolestaan 2005. HJK:lla on eniten cupin voittoja (13), Hakalla 12.

Haka–HJK suorana lähetyksenä Ruutu+ lauantaina kello 15.45.